Draft 2024 | Larry Bird surveille les essais des Pacers

Comme la saison passée, Larry Bird a fait une apparition dans les installations des Pacers pour observer les essais pré-Draft. Revenu comme « consultant » il y a un an, l’ancien ailier des Celtics et ancien entraîneur et président d’Indiana n’était pas le seul à observer les six joueurs invités à montrer leurs talents aux dirigeants. Pas loin de lui, Tyrese Haliburton et Isaiah Jackson.

« C’est excitant… C’est une légende de la NBA, qui fait partie de l’organisation des Pacers depuis toujours et qui est aussi une légende des Celtics » s’enthousiasme Jack Gohlke (Oakland). « Je trouve ça vraiment cool … Je dirais que c’est presque plus facile de jouer devant une salle comble que d’avoir ces personnes assises au bord du terrain. Mais c’est quand même une expérience vraiment cool ».

Sur le terrain, outre Gohlke, Yongxi Cui (Chine), Thijs De Ridder (Belgique), Emanuel Miller (TCU), Ajay Mitchell (UC-Santa Barbara) et Tyson Walker (Michigan State), et il s’agissait de la troisième vague d’essais organisée par les Pacers.

Pas de choix au premier tour

« Dès qu’il est entré de la salle, je me suis dit : « Mais je le reconnais ! » C’est incroyable de le voir ici » poursuit Tyson Walker. « C’est une chance énorme de faire un essai devant lui, et c’est un privilège qu’il soit là ».

Cette année, la franchise a beaucoup moins de pression puisqu’elle ne possède pas de choix au premier tour, et elle doit se contenter des 36e, 49e et 50 choix. Ce qui signifie que les joueurs sélectionnés n’auront pas de contrats garantis, et ils pourraient intégrer la franchise via un « two-way contract » ou une saison complète en G-League.