Draft 2023 : Larry Bird s’invite au workout des Pacers

Ancien coach des Pacers de 1997 à 2000 puis président de la franchise entre 2003 et 2017, Larry Bird n’a officiellement plus aucun rôle avec les Pacers. Un temps conseiller de la direction, il n’apparaît plus dans l’organigramme depuis juillet 2022, mais ça ne l’empêche pas de rester proche de sa franchise de coeur.

La preuve vendredi puisqu’il était présent pour un workout pré-draft des Pacers, et à en croire, Rick Carlisle, Bird reste consultant au sein de la franchise. « Larry est consultant depuis le début de la saison dernière » explique le coach des Pacers, et ancien coéquipier de Bird aux Celtics. « C’est toujours génial de l’avoir dans la salle. »

« Lottery Team » avec trois choix au premier tour, les Pacers ont testé Kobe Brown (Missouri), Andre Jackson Jr. (UConn), Jaime Jaquez Jr. (UCLA), Arthur Kaluma (Creighton), Liutauras Lelevicius (Zalgiris Kaunas) et Grant Nelson (North Dakota State).

« C’était juste incroyable. Je suis sans mots » a témoigné Jaquez.