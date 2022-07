Larry Bird a définitivement tourné la page de la NBA

Après avoir quitté son poste de président des Pacers en 2017, Larry Bird avait finalement accepté de garder un pied dans la franchise comme « conseiller de la direction ». Un poste qui lui permettait d’être « libre » et de ne pas aller au bureau tous les jours. Mais en toute discrétion, l’ancien shooteur des Celtics a aussi tourné cette page. C’est Kevin Pritchard qui l’a annoncé.

« Effectivement, il n’est plus actif » rapporte le président d’Indiana au Fieldhouse Files. « Mais Larry reste l’un de mes très bons amis, et c’est un bon ami de Rick (Carlisle). A chaque fois que nous avons besoin d’aide, nous savons vers qui nous tourner. Il est toujours disponible. »

Dans les faits, Bird a tourné la page de la NBA, au point d’avoir séché la cérémonie des 75 ans lors du dernier All-Star Game. Il n’a assisté à aucun match ou entraînement des Pacers cette saison, et il était absent de tous les essais avant la Draft.

Il y a quelques années, il avait expliqué ce choix de petit à petit s’éloigner de la NBA. « J’ai adoré ça. J’ai fait mon temps. Quand j’étais avec Kevin Pritchard et David Morway, c’était le moment de changer, d’entendre une nouvelle voix. J’ai toujours pensé comme ça. Beaucoup aiment rester jusqu’au dernier moment mais j’aime ma vie, je me sens bien, et je n’ai pas besoin d’être là tout le temps ».

Désormais, il n’est plus là du tout.