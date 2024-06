Jrue Holiday a tenu à clarifier ses propos sur Jaylen Brown

Avant le Game 2, Jason Kidd avait tenté d’allumer un incendie du côté de Boston en déclarant que Jaylen Brown est le « meilleur joueur » des Celtics. Jayson Tatum et son coéquipier avaient répondu qu’ils n’allaient pas se laisser déstabiliser par des compliments empoissonnés.

Mais il y a bien eu un petit départ de feu, puisque dans la foulée du propos du coach des Mavericks, Jrue Holiday avait glissé : « Je ne pense pas qu’il mente. » Le meneur de jeu, excellent dans le Game 2, a donc précédé sa conférence de presse d’un petit éclaircissement à l’attention du grand public.

« Avant que ça ne commence, je veux revenir sur ce que j’ai dit l’autre jour. Je pense que les gens ont sorti cela de son contexte », commence le joueur. « On a dit que je préférais Jaylen Brown plutôt que Jayson Tatum alors que ce n’est pas ça. J’aime féliciter mes coéquipiers, j’aime le faire quand ils sont bons et je pense que c’est ce que j’essayais de faire. Quand je suis arrivé ici, Tatum fut la première personne à m’envoyer un texto. »

« Leur façon de jouer ensemble, le travail qu’ils ont fait est sacré et incassable. Donc, pour en revenir à ce que j’ai dit, je ne préfère pas l’un par rapport à l’autre : j’aime les deux »

En bon coéquipier, l’ancien des Bucks ne tranche pas le débat sur le meilleur des deux All-Stars de Boston.

« Les deux savent ce que je pense d’eux, comment je les vois en tant que joueurs », poursuit Jrue Holiday. « Mais je ne vais jamais les comparer car ils sont totalement différents, qu’ils font partie de la même équipe, qu’ils ont fait des choses pour cette franchise et contre moi, quand j’étais leur adversaire. Leur façon de jouer ensemble, le travail qu’ils ont fait est sacré et incassable. Donc, pour en revenir à ce que j’ai dit, je ne préfère pas l’un par rapport à l’autre : j’aime les deux. Ce sont des superstars et elles le montrent au plus haut niveau. »

D’ailleurs, au bord du terrain, juste après la fin du Game 2, Jrue Holiday a mis un point d’honneur à chanter les louanges de Jayson Tatum. Histoire de bien calmer tout début de polémique à Boston…

« Franchement, j’ai simplement profité des opportunités. Je dirais que c’est beaucoup lié au travail de Jayson (Tatum). Ils le prennent à deux, et il a fait le bon geste. Je ne sais pas s’il termine avec un triple-double mais on lui doit tout ce soir dans notre façon de jouer, sa manière de nous trouver dans la raquette ou démarqués de loin. »

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.9 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.3 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.1 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.7 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 Total 975 33 46.3 37.1 78.4 1.0 3.2 4.2 6.4 2.2 1.4 2.7 0.5 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.