Les Mavericks sont habitués à être dos au mur dès le début

Après la défaite dans le Game 1 des Finals à Boston, les Mavericks se retrouvent dans une position peu enviable mais pas si désagréable pour eux. Car ils sont habitués à perdre le premier match d’une série.

Ils l’avaient déjà expérimenté contre les Clippers puis le Thunder. Si bien que, face à Minnesota, après avoir gagné la première manche, Jason Kidd avait expliqué que ce sentiment était « nouveau pour tout le monde ». Le coach n’avait alors jamais gagné un Game 1 depuis son arrivée sur le banc de Dallas…

« Le jour d’après était plutôt cool », explique Kyrie Irving quand on lui demande à quoi ressemble les moments après ces défaites inaugurales. « On est toujours soudé à l’entraînement, on fait toujours notre routine quotidienne, on suit nos rituels. On se soutient et on se responsabilise, d’une manière très saine. On est vraiment honnête pour se dire, s’enseigner ce qu’on peut faire afin d’être meilleur. »

La preuve en chiffres : les Mavericks ont gagné le Game 2 face aux Clippers, au Thunder et même face aux Wolves.

Ils savent donc répondre. Et ce n’est pas la pression des Finals qui devrait les déranger car Kyrie Irving partage sa grosse expérience de ce niveau.

« On va entendre cette phrase souvent dite que beaucoup de joueurs dans notre équipe n’ont jamais été en Finals auparavant, mais ce n’est pas grave », estime le champion NBA 2016, qui avait aussi joué les Finals 2015 et 2017 avec Cleveland et LeBron James. « L’expérience, c’est le meilleur des apprentissages et dès qu’on a passé le Game 1, ou le Game 2, alors on se sent mieux dans la série. »