Les Mavericks se préparent à la réaction des Wolves

Jason Kidd et les Mavericks sont en terres inconnues. En effet, depuis 2022 qu’il est sur le banc de Dallas, l’entraîneur a disputé six séries de playoffs et dans les cinq premières, il avait toujours perdu le Game 1 ! La victoire à Minnesota est donc une petite « surprise » pour lui et ses joueurs.

« C’est nouveau pour tout le monde. Mais, encore une fois, à ce stade de la saison, il s’agit de gagner donc on a trouvé une façon de gagner à l’extérieur. Et on doit le refaire ce vendredi », annonce le coach des Texans.

Habitués à réagir lors du Game 2, les Mavericks vont, pour une fois, devoir assumer et répondre à la réaction des Wolves, réveillés par Chris Finch. La victoire est impérative pour eux, sous peine d’être en très grande difficulté.

« On sait qu’ils vont jouer à leur meilleur niveau dans cette deuxième manche », déclare Daniel Gafford. « Je suis certain que, au bout du compte, ils estiment qu’ils auraient dû gagner le Game 1. Donc on va jouer à notre meilleur niveau aussi dans ce Game 2. Ils seront plus physiques et on doit être prêt à encaisser le premier coup. »

Anthony Edwards doit une revanche

Celui qui est le plus attendu, c’est évidemment Anthony Edwards. L’arrière n’a pas fait un mauvais match, avec 19 points, 11 rebonds et 8 passes, mais il a surtout shooté à 3-pts (5/12) et n’avait pas son agressivité habituelle. « Je n’ai pas assez attaqué », confiait-il après la rencontre, pointant un manque d’énergie pour expliquer sa passivité.

« Il faut lui rendre la vie difficile et l’entourer de défenseurs », analyse Jason Kidd. « C’est un des meilleurs joueurs du monde. On ne peut pas l’arrêter, seulement lui compliquer la vie et espérer qu’il manque des tirs. On s’attend à ce qu’il attaque vite et souvent dans le Game 2. On va protéger notre raquette. »

PJ Washington détaille les clés d’une possible victoire des Mavericks. Pour cela, lui et ses coéquipiers devront « ne pas perdre le ballon, prendre les shoots faciles et mettre, c’est évident, les shoots ouverts ». Mais encore ? « Être nous-mêmes. On doit défendre et rester ensemble pendant 48 minutes. » Rendez-vous ce soir !