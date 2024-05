L’attaque des Wolves en fin de match n’a pas du tout plu à Chris Finch

Ça reste l’une des interrogations autour de ces Wolves : l’attaque de Minnesota peut s’enrayer, et ce fut le cas dans le dernier quart-temps de ce Game 1, permettant aux Mavericks de Luka Doncic d’arracher la victoire.

« L’attaque a été affreuse sur la fin » pestait ainsi Chris Finch. « Des mauvais tirs, des pertes de balle, un manque de sang-froid… Et c’était la même chose en fin de deuxième quart-temps. On n’a pas bien fini les quart-temps et les mi-temps ces derniers matchs. Ça a nous coûté un match dans la série face à Denver et ça a certainement eu un impact sur ce match également. Donc il va falloir qu’on soit meilleur dans les moments importants. »

De la fatigue pour Anthony Edwards

Même si Daniel Gafford et Dereck Lively II apportent de la taille et de l’intimidation sous le cercle, voir Anthony Edwards prendre 12 de ses 16 tirs derrière la ligne à 3-points n’est pas très bon signe pour l’attaque des Wolves.

« Je trouve que les 3-points étaient plutôt bons » répond toutefois Chris Finch sur la sélection de tirs de son arrière. « Mais on voudrait attaquer davantage. On va regarder les vidéos et voir si on peut un peu plus le faire. Je pense qu’il y avait moyen de le faire davantage, surtout en première mi-temps. »

L’intéressé, un peu passif et qui a laissé ses coéquipiers faire le jeu sur la fin, confirme qu’il s’est un peu trop mis en retrait. La faute à un manque d’énergie…

« On est arrivé sans énergie aujourd’hui. On a ensuite retrouvé de l’énergie puis on l’a perdue. C’est globalement de notre faute, et je n’ai pas assez attaqué. Des trucs du genre. On était probablement fatigués ».

Anthony Edwards et ses coéquipiers vont devoir retrouver de l’énergie, avec un Game 2 qui se jouera vendredi soir.