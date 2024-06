Nico Harrison, le coup de poker gagnant de Mark Cuban

Embauché neuf jours seulement après l’éviction de Donnie Nelson, et huit jours après le renvoi de Rick Carlisle, Nico Harrison débarquait à Dallas sur un champ de mines.

Non seulement c’était la royale pagaille dans l’organigramme, mais c’était également la panique en interne avec plusieurs dossiers brûlants à gérer, dont des accusations de sexisme et des comportements plus que déplacés, plus un procès avec l’ancien GM, Donnie Nelson, qui s’y ajoutera par la suite.

Prolongé pour plusieurs saisons il y a deux jours, alors que les Mavs se sont sortis avec brio de la redoutable conférence Ouest pour se hisser en finale NBA pour la première fois depuis 2011, Nico Harrison a réussi un sacré tour de force depuis son arrivée dans le Texas il y a moins de trois ans.

« Cette saison est évidemment gratifiante », expliquait-il récemment dans The Athletic. « Mais je suis encore plus content pour les gars, pour l’équipe. Je suis content pour Dallas, pour J-Kidd plutôt que d’être satisfait seul sur mon perchoir. De toute manière, je ne suis pas fait comme ça, je ne célèbre pas les victoires, je pense toujours à demain. Je pense à la saison prochaine. Aux trois prochaines saisons. Je ne profite pas du succès, ce qui est une de mes nombreuses faiblesses. Disons que j’en profite à travers l’équipe. »

Et tout part de sa relation privilégiée avec Kyrie Irving, qu’il connaît depuis que ce dernier a 16 ans !

Alors jeune cadre dynamique en reconversion chez Nike après avoir joué à la fac à Montana State, ce qui lui a permis de faire une petite carrière de six saisons qui l’a emmené en Belgique, au Japon ou encore au Liban, Nico Harrison perçoit le talent du jeune meneur, qu’il fera bientôt rentrer dans son écurie de stars sponsorisées, dont Dirk Nowitzki, Michael Finley (son bras droit chez les Mavs) et Jason Kidd.

« Tu ne trouves pas des talents comme Irving tous les quatre matins, ça n’existe pas ! On a eu de la chance qu’il ait été disponible. On n’a jamais été influencé par les rumeurs parce que j’avais une relation personnelle avec lui. J-Kidd aussi. Et on sait quelle culture on veut établir ici. »

« On a toujours eu confiance en notre projet »

Rentré chez Nike, à Portland où il avait effectué ses années de lycée notamment (à Tigard) pour assurer sa reconversion, où il restera 19 ans, Nico Harrison a grimpé tous les échelons jusqu’à devenir le vice-président du département basket de la marque au swoosh !

Séduit par son parcours et par son incroyable réseau de connaissances dans la Ligue, mais bien au-delà (en NCAA et en Europe notamment), Mark Cuban n’a pas mis longtemps à se décider, alors que les murs de la franchise texane se lézardaient sérieusement.

« Je connaissais Nike sur les doigts de la main. Mais on a discuté [avec Mark Cuban] pendant une heure. Il m’a expliqué tout son processus, qui allait durer plusieurs semaines. Et le lendemain, il a tout changé et il voulait m’engager sur le champ ! »

Avec une carte blanche pour relancer la machine, Nico Harrison avait son plan en tête. Il fallait tout miser sur le duo Irving – Doncic, quitte à remanier considérablement l’effectif en conséquence en cours de saison, avec PJ Washington et Daniel Gafford. Sans oublier la Draft plus que maline de Dereck Lively II auparavant. Quitte à écoper d’une amende de 750 000 dollars pour avoir balancé la fin de saison.

« C’est un sacré parcours ! C’est un boulot qui reste difficile parce qu’il faut gérer des gens. Je le savais d’emblée mais on a dû construire en repartant de zéro, en sachant que ça allait nous prendre quelques années pour revenir à niveau. Mais on a toujours eu confiance en notre projet, à commencer par ce que je sais de Kyrie. Je connais son caractère et son talent. Avec un gars comme Luka qui vous dit qu’il est prêt à gagner, et qui le montre sur le terrain. Ensuite, il ne restait plus qu’à bien les entourer. »