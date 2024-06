Ce que retient Joe Mazzulla des Finals 2022 ? Tout se joue sur quelques possessions

Devenu le plus jeune entraineur (à 35 ans) à atteindre une finale NBA depuis Bill Russell (comme coach/joueur) en 1969, Joe Mazzulla prépare désormais les Celtics à cette série face aux Mavericks. Si c’est une première comme entraineur principal, Joe Mazzulla était déjà présent en tant qu’assistant d’Ime Udoka en 2022 contre les Warriors.

À l’époque, l’actuel entraineur des Celtics avait pris des notes sur l’échec contre la bande de Stephen Curry.

« Ce que j’ai retenu, c’est qu’il n’y a rien de différent pour gagner en saison régulière et en playoffs, » explique le coach des Celtics. « Il y a trois ou quatre possessions qui pourraient complètement changer l’histoire. Arrivé à un certain state, tout le monde mettra toujours de côté les possessions qui auraient pu mal tourner et se tourne vers tout ce qui a fonctionné. Et puis, quand vous perdez, tout le monde ignore les bonnes choses que vous avez faits et parle de toutes les choses que vous auriez pu mieux faire. »

Le facteur chance, une part importante du succès

Pour réussir en playoffs, il faut aussi de la réussite et de la chance, et Joe Mazzulla ne s’en cache pas, car l’histoire pourrait être différente à ces quelques actions près.

« Ce qui sépare une victoire d’une défaite, c’est évidemment l’état d’esprit, la dureté et l’exécution, mais les choses doivent aussi aller dans votre sens, » poursuit Mazzulla. « Si Jimmy Butler avait rentré son 3-points, il y a deux ans, peut-être que nous ne serions pas allés en Finals. Tout le monde oublie toujours les cinq à dix actions qui peuvent vraiment tout changer. »

La réussite sourit toujours aux champions et Joe Mazzulla l’illustre avec Pep Guardiola et Manchester City, récents vainqueurs de la Premier League et dont il s’inspire souvent.

« Regardez quand Manchester City a remporté son quatrième titre de Premier League d’affilée. Un joueur (de Tottenham, lors de l’avant-dernière journée de Premier League) a filé seul au but et il a été arrêté pat le gardien remplaçant, puis ils ont fini par gagner, » rappelle-t-il. « Quand vous gagnez, tout le monde vous félicite, et quand vous perdez, tout le monde vous critique. En réalité, il y a environ dix possessions qui vous séparent, et certaines d’entre elles doivent aller dans votre sens. »