Les Celtics au cœur de neuf jours de préparation avant les NBA Finals

Neuf jours. Voilà ce qui sépare dans le temps le dernier match des Celtics, face aux Pacers, du premier match des Finals NBA, face aux Mavs donc. Une période de préparation rarement vue pour une équipe finaliste qui s’explique par la rapidité dont les champions de l’Est ont fait preuve avec les joueurs de l’Indiana (4-0).

Disposer d’une telle séquence sans jouer peut conduire à deux résultats différents : une équipe peut être désavantagée en devenant rouillée, ou au contraire, elle peut utiliser ce temps à son avantage en restant à l’affût physiquement et mentalement pour être prête le jour J. En l’occurrence le 6 juin, date du premier duel face à Dallas.

Joe Mazzulla penche logiquement vers le second scénario. « Tout peut être bon ou mauvais pour vous, selon la façon dont vous l’utilisez. On est donc en train d’utiliser notre temps à bon escient », affiche le coach des C’s, qui cherche notamment à évaluer toutes les expériences récentes et à déterminer les ajustements éventuels à apporter.

« La capacité à gagner de différentes manières est très importante. Lors des derniers matchs, j’ai vu notre attention aux détails défensifs, j’ai vu un niveau de calme, et j’ai vu une attention accrue dans l’exécution, ce qui est le plus important », poursuit le coach, dont l’équipe n’a jamais flanché dans les moments clés face aux Pacers, malgré des séquences où ils ont été malmenés en amont.

Se nourrir des expérience passées

Lors des deux séries précédentes, face au Heat et aux Cavs, les Celtics ont connu le même schéma : une grosse victoire en ouverture, puis une défaite inattendue lors de la seconde manche, avant d’aller s’imposer à deux reprises à l’extérieur. Et de conclure confortablement à domicile lors du Game 5.

Ce qui ne préfigure en rien la finale à venir face à Dallas. Mais Joe Mazzulla entend tirer profit de ces expériences. « D’ici au 6 juin, on doit prendre toutes les expériences qu’on a vécues, on va s’assurer d’en profiter et de les utiliser pour nous mettre dans la meilleure position possible pour gagner », formule le technicien, qui va conduire l’entraînement de ce vendredi.

« Tout est question de détails et de marges. Il s’agit de s’assurer qu’on s’améliore collectivement, en attaque et en défense. […] Ce sont les points sur lesquels on met l’accent. Quel que soit le vainqueur (ndlr : il s’exprimait en amont du Game 5 entre Mavs et Wolves), on doit s’améliorer » concluait-il à l’issue du dernier entraînement.