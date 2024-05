Le MVP de la nuit | Luka Magic a frappé très fort !

Il ne fallait pas manquer le premier quart-temps de cette 5e manche entre les Wolves et les Mavericks. Après 153 secondes, soit moins de 2 minutes et 30 secondes, Luka Doncic en était déjà à… 12 points !

Certes, les Wolves lui tenaient tête, mais le Slovène n’a pas eu besoin de round d’observation. Il a roué de coups la défense de Minnesota, et elle a fini par craquer. Sur deux paniers à 3-points de suite, dont un avec un pied sur le logo.

Les Mavericks signent un 13-0 pour mener de 16 points à la fin du premier quart-temps. Les Wolves sont K.O. et ils ne s’en remettront jamais. « C’était clairement le mode Luka Magic » résumera Jason Kidd en conférence de presse. « Il a fait taire la salle d’entrée, et c’est ce qu’on attend d’un leader. Il a donné le ton en attaque comme en défense, et les autres ont suivi. »

Pour le plaisir, on vous livre le détail de ce premier quart-temps de légende. Luka Doncic inscrit 10 des 12 premiers points de son équipe, puis 12 des ses 16 premiers, puis 20 des 30 premiers… Il termine ce quart-temps avec 20 points à 8 sur 10 aux tirs, dont 4 sur 5 à 3-points. C’est un point de plus que tous les Wolves réunis… « J’ai compris que la soirée allait être très longue pour quiconque se mettrait face à lui » sourit PJ Washington.

Jason Kidd s’enflamme !

« Il fallait que je donne le ton » expliquera Luka Doncic en recevant le trophée Magic Johnson, qui récompense le meilleur joueur de la finale de conférence. « Donner le ton » dans le jeu, mais aussi de la voix puisqu’il n’a pas arrêté de chambrer le public et les adversaires. Au point de faire marrer Snoop Dogg, assis derrière le panier.

À 25 ans, Luka Doncic n’a pas encore été désigné comme le meilleur joueur de la NBA, et il n’a terminé « que » troisième du vote du MVP. Mais il est déjà en finale NBA, et son palmarès individuel en fait déjà un Hall Of Famer. « De notre côté, on pense que c’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Je crois que c’est à vous, les journalistes de l’écrire. Vous le placerez parmi les plus grands et dans les débats sur le GOAT » s’enflamme Jason Kidd.

À l’arrivée, Doncic a fait du Doncic avec 36 points, 10 rebonds et 5 passes. Sa lecture de la défense a été magistrale de la première à la dernière minute. Les Wolves ont multiplié les prises à deux, et il s’est régalé des solutions offertes par ses coéquipiers. Ce jeudi soir, il n’y avait rien à faire pour les Wolves.