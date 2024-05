Luka Doncic, MVP de la finale de la conférence Ouest

À l’unanimité, Luka Doncic a reçu le trophée Magic Johnson qui récompense le meilleur joueur de la finale de la conférence Ouest. Un trophée qu’il a voulu donner à… Dereck Lively II ! Meilleur marqueur de la saison régulière, le leader des Mavericks a signé un Game 5 de très grande classe avec 36 points, 10 rebonds et 5 passes, et on retiendra évidemment ce premier quart-temps exceptionnel avec 20 points, et ces deux 3-points de suite pour mettre K.O. les Wolves. Luka Doncic avait attaqué la rencontre avec 12 points en… 153 secondes !

Sur l’ensemble de la série, le Slovène compile 32.4 points, 9.6 rebonds et 8.2 passes de moyenne, et même 2.2 interceptions par rencontre ! C’est dans ces standards de saison régulière, et on n’oubliera évidemment pas ce panier de la gagne dans le Game 2. C’est peut-être le tournant de cette série.

Arrivé il y a six ans en NBA, Luka Doncic décroche sa première finale NBA en carrière, et son palmarès individuel est déjà exceptionnel : Rookie Of The Year, cinq fois All-Star, cinq fois nommé dans la All-NBA First Team et donc ce titre honorifique de MVP de la finale de la conférence Ouest. Et il n’a que 25 ans…