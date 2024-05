La zénitude actuelle de Kyrie Irving impressionne Goran Dragic

« À Dallas, Kyrie Irving s’est racheté une conduite », « Kyrie Irving dans un cocon à Dallas »… Depuis le début de saison, on ne cesse de décrire le climat apaisé dans lequel l’arrière des Mavs évolue cette saison.

Un climat de zénitude indiscutable qui permet à l’intéressé de faire parler de lui uniquement sur ce qui se passe sur le terrain, et pas en-dehors, comme cela a été le cas par le passé.

Cette évolution n’a pas échappé à Goran Dragic, qui a disputé un bout de saison avec Kyrie Irving à Brooklyn, sur la fin de l’exercice 2021/22, playoffs compris (élimination 4-0 face aux Celtics dès le premier tour).

« Je sais tout ce qui se passait dans le vestiaire. Je me suis demandé ce que c’était, d’où ça venait, quel genre de comportement et quel genre de problèmes il avait eu dans ces clubs, à Boston et à Brooklyn », lâche le Slovène, dont les propos ont été repris avec Basketnews.

« Les jeunes joueurs le suivent »

« On ne sait jamais ce qui arrive aux gens dans leur vie privée. Cela peut aussi affecter votre humeur, votre façon de jouer et votre attitude au travail. Aujourd’hui, je peux dire qu’il est agréable de le voir devenir un leader, de voir à quel point il est calme et comment il mène l’équipe », poursuit l’ancien All-Star.

Un rôle de leader qu’il assume visiblement encore mieux à Dallas, dans l’ombre de Luka Doncic, qu’à Brooklyn derrière Kevin Durant, ou à Boston où sa capacité à mener un groupe a davantage été questionnée.

« J’ai également écouté l’interview d’hier après le match, et tout ce qu’il a dit était en quelque sorte visible sur le terrain. Je peux seulement dire qu’il a peut-être enfin compris comment et ce qu’il pouvait faire, et je pense que c’est grâce à lui que Dallas a autant de succès. Il est devenu un leader, les jeunes joueurs le suivent, et oui, c’est agréable de voir ça », explique encore Goran Dragic, qui n’avait pas vraiment apprécié l’ambiance à Brooklyn, expliquant alors que « l’accent n’était pas mis sur l’équipe, mais davantage sur les performances individuelles de joueur » autour de Kyrie Irving et Kevin Durant.

Son ancien coéquipier a en tout cas une nouvelle occasion d’obtenir son ticket supplémentaire pour la finale NBA, en battant les Wolves la nuit prochaine, lors du Game 5 dans le Minnesota.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 Total 729 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.