Pour Goran Dragic, les Nets mettaient le collectif au second plan

« J’ai choisi Brooklyn car je pense que les Nets ont une vraie chance de gagner un titre, mais aussi pour jouer aux côtés de Kevin Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons ou encore LaMarcus Aldridge. » En février dernier, Goran Dragic ne cachait pas son enthousiasme au moment de s’engager à Brooklyn. Cinq mois plus tard, la page des Nets est déjà tournée pour lui.

Le meneur a préféré signer à Chicago et quitter des New-yorkais dont l’avenir est très incertain en raison de l’imbroglio autour de Kevin Durant et Kyrie Irving. « J’avais déjà parlé avec Chicago l’année dernière, mais les choses ont malheureusement pris une autre direction », affiche le joueur dans un journal slovène, repris par le New York Post. Avant de se corriger : « Enfin, pas ‘malheureusement’. Les choses se sont passées comme elles se sont passées et j’ai choisi Brooklyn. »

Le gaucher a bien connu des événements malheureux avec les Nets. Ces derniers ont dû passer par le « play-in » pour se qualifier, avant d’être sèchement battus au premier tour des playoffs par les futurs finalistes, les Celtics. Un parcours très éloigné de la « vraie chance de gagner un titre » dont il espérait pouvoir bénéficier en arrivant.

L’une des explications possibles, parmi d’autres ? « J’ai joué avec des stars, comme Kevin Durant et Kyrie Irving, et je dois admettre que c’était assez difficile parce que l’accent n’était pas mis sur l’équipe, mais davantage sur les performances individuelles de joueur », critique ouvertement le meneur vétéran.

Pas à l’aise avec le rôle proposé à Dallas

Ses propos peuvent directement faire écho à ceux de Sean Marks qui, à la mi-mai, disait réclamer des joueurs « qui veulent être ici, qui sont altruistes, qui veulent faire partie de quelque chose de plus important qu’eux-mêmes, qui jouent en équipe et qui sont disponibles ». Goran Dragic n’avait pas envie d’attendre une recomposition de l’équipe dans ce sens.

« La saison dernière, je n’ai pas joué pendant quatre mois, puis je suis arrivé à Brooklyn et j’ai immédiatement joué 30 minutes, ce qui a été difficile. La saison n’a vraiment pas été une réussite, mais le plus important est que c’est derrière nous, c’est du passé et maintenant on ne peut que regarder vers l’avenir », se projette le meneur qui jouait 25 minutes en moyenne avec les Nets.

Le Slovène se dit aujourd’hui ravi d’évoluer dans un « environnement de club » favorable, à Chicago, « dans lequel je sais que je vais jouer ». Une garantie de la part des Bulls que les Mavs ne pouvaient visiblement pas lui apporter. Des pourparlers ont bien eu lieu avec le club de son compatriote Luka Doncic.

Une offre a été faite « mais j’ai décidé de ne pas l’accepter. Ils voulaient que je joue un match et que je reste assis pendant les cinq suivants. Je sais que je peux encore facilement jouer 20 minutes par match. Je ne suis pas prêt à prendre ma retraite et à m’asseoir sur le banc dans un rôle de cheerleader. »