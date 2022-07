Billy Donovan commente l’arrivée de Goran Dragic

On l’attendait du côté de Dallas pour épauler Luka Doncic, mais finalement Goran Dragic a choisi de rebondir aux Bulls après une saison très compliquée entre Toronto et Brooklyn. Aujourd’hui âgé de 36 ans, le Slovène a un beau coup à jouer puisque Lonzo Ball est incertain pour la reprise, et Billy Donovan est satisfait de pouvoir compter sur une doublure de cette trempe.

« Il est très compétitif. Il est dans la ligue depuis longtemps. Il est très, très intelligent. Il vous apporte de l’expérience l’arrière », a expliqué le coach des Bulls sur ESPN2. « Il a participé à de nombreux matchs importants et il est dans la ligue depuis longtemps. On a beaucoup de respect pour sa manière de se battre et de jouer. »

La venue de Dragic va permettre de soulager Lonzo Ball à la mène, et Donovan a aussi donné des nouvelles de son meneur, opéré en janvier dernier. Initialement, le frère de LaMelo devait manquer six à huit semaines. Cinq mois plus tard, il ne peut toujours pas s’entraîner normalement…

« Chaque jour, il semble s’améliorer, et je pense que les progrès réalisés sont constants. Il continue d’afficher cette progression, et c’est vraiment ce qu’on espère continuer de voir » poursuit Billy Donovan. « On avait évidemment tous l’espoir que cela se fasse plus rapidement, mais il fait des progrès. »

On ne sait pas encore si Ball sera en tenue pour le training camp qui débutera fin septembre, huit mois après son opération…