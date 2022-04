Lonzo Ball dans le flou

C’est peu dire que les Bulls n’ont pas été gâtés sur cette deuxième partie de saison au niveau des blessures, entre Alex Caruso, Zach LaVine qui a joué sur une jambe et le cas Lonzo Ball, toujours pas résolu à ce jour.

Victime d’une déchirure du ménisque du genou gauche le 14 janvier, le meneur a subi une arthroscopie et son absence était initialement estimé entre six et huit semaines. Sauf qu’il n’a jamais été en mesure de reprendre, avec des contrecoups physiques qui l’ont finalement poussé à déclarer forfait pour la fin de saison.

Et la situation n’a pas vraiment évolué positivement depuis.

« Nous avons en quelque sorte laissé le genou se calmer pendant les deux dernières semaines, alors que j’y étais allé à fond dans l’optique de revenir aussi vite que possible. Mais comme je l’ai dit, je suis au point mort. J’ai toujours mal. Je dois régler ça cet été, c’est sûr », a-t-il déclaré lors de son entretien de fin de saison.

Une fin de saison frustrante

Difficile pour le grand frère de LaMelo Ball de cacher sa frustration et son incertitude quant à la suite.

« C’est très frustrant. Cette année, j’ai l’impression que nous avions beaucoup de promesses. Et nous avions beaucoup d’objectifs qui, je pense, n’ont pas été atteints, principalement en raison de nombreux problèmes de santé. On ne peut pas changer le passé. Je pense que tout arrive pour une raison. Pour moi, il s’agit maintenant d’aller de l’avant et de me préparer pour l’année prochaine ».

L’ancien joueur des Lakers et des Pelicans a d’ailleurs rappelé qu’il avait déjà subi la même blessure lors de sa saison rookie, qui avait déjà nécessité une intervention chirurgicale en juillet 2018.

« C’est la même déchirure, c’est la deuxième fois que je me la fais. De toute évidence, quelque chose doit être réglé cet été. Je travaillerai beaucoup plus les jambes que le haut du corps. Je vais travailler avec le staff médical et les entraîneurs en charge de la force pour voir ce que je dois faire pour être en bonne santé », a-t-il ajouté, précisant qu’il espérait ne pas repasser sur le billard, sauf en cas d’ultime recours.

La prochaine étape pour lui va être un rendez-vous avec un spécialiste du genou dans le courant de la semaine prochaine afin d’établir un nouveau calendrier de remise en forme, en espérant que celui-ci puisse être respecté et qu’il puisse revenir à 100% pour préparer la saison à venir.