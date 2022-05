Brooklyn reste évasif sur l’avenir de Kyrie Irving

« Sweepés » par les Celtics au premier tour des playoffs, les Nets sont déjà en vacances, alors qu’ils étaient appelés à disputer les Finals, en début de saison. Forcément, les dirigeants de la franchise new-yorkaise sont autant déçus que les joueurs, et leur projet a pris un vrai coup d’arrêt.

Pour toute l’organisation, il est désormais important de se tourner vers la suite des événements, afin de préparer au mieux le prochain exercice. Et cela débute avec une intersaison charnière, car seuls les contrats de Kevin Durant, Ben Simmons, Joe Harris, Seth Curry, Cam Thomas et Day’Ron Sharpe sont actuellement garantis avec Brooklyn.

Le gros dossier brûlant des semaines à venir concerne donc Kyrie Irving, qui dispose d’une « player option » de 36.5 millions de dollars. Ainsi, il pourrait décider de la décliner pour tester le marché pour la deuxième fois de sa carrière, soit pour prolonger avec les Nets, soit pour signer ailleurs.

Être plus souvent disponible

Du côté de Sean Marks, le GM de la franchise new-yorkaise, on ne souhaite pour le moment pas trop s’attarder sur la situation contractuelle du meneur All-Star. À la place, il préfère surtout rappeler la culture qu’il désire instaurer dès maintenant à « Big Apple ».

« Il a des décisions à prendre », explique d’abord le dirigeant de Brooklyn. « Nous avons besoin de joueurs qui veulent être ici, qui sont altruistes, qui veulent faire partie de quelque chose de plus important qu’eux-mêmes, qui jouent en équipe et qui sont disponibles. Il y a un objectif et, pour l’atteindre, nous allons avoir besoin de la disponibilité de tout le monde. Ça vaut non seulement pour Kyrie [Irving], mais pas que. »

Et Sean Marks d’insister ensuite sur le fait que Kyrie Irving, pas le joueur le plus disponible des Nets (103 matchs disputés, sur 226 possibles, depuis la saison 2019/20), doive faire preuve de davantage de régularité à ce niveau : « Il y aura des discussions. C’est un sport d’équipe et nous avons besoin de tout le monde sur le terrain. »

Faux suspense ou vraie réflexion ?

Entre blessures, absence de statut vaccinal complet ou forfaits parfois obscurs, « Uncle Drew » a souvent manqué à l’appel pour Brooklyn, depuis trois ans. Pourtant, à l’image de Ben Simmons, son équipe ne pourra pas aller bien loin, c’est-à-dire jusqu’au titre, s’il n’est pas plus souvent présent sur le terrain.

Mais, même s’il semble improbable de ne pas voir Kyrie Irving prolonger cet été aux côtés de Kevin Durant, Sean Marks préfère se montrer évasif sur la re-signature du champion 2016.

« Veulent-ils faire partie [du projet] ? Sont-ils motivés par quelque chose qui n’est pas bon pour l’équipe ? Telles sont les questions que nous devons nous poser et poser aux joueurs que nous souhaitons re-signer », conclut le GM qui, ici, vise aussi Ben Simmons, dont l’avenir à Brooklyn n’est visiblement pas complètement assuré non plus.