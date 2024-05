Fin de la folle série de Kyrie Irving

C’est une statistique, certes anecdotique, mais assez folle : Kyrie Irving n’avait jamais perdu en carrière un match qui permettait de remporter une série. C’est ce qu’on appelle un « close-out game », un match pour boucler la série. Avant le Game 4 de cette nuit, Kyrie Irving en était à 14 victoires en 14 séries !

Mais la belle série s’est arrêtée cette nuit avec la victoire des Wolves, et Kyrie Irving en endosse la responsabilité. « J’ai débuté le match en perdant quelques ballons, et si je donne l’exemple comme ça, les autres vont me suivre… C’est de ma faute. Je me devais de bien mieux commencer la rencontre » a-t-il expliqué en conférence de presse.

Passif et gêné par Jaden McDaniels

Auteur de 16 points à 6 sur 18 aux tirs, Kyrie Irving perd quatre ballons, et pendant toute la rencontre, il a semblé attendre le 4e quart-temps pour frapper. C’est comme s’il s’était réservé pour le « money time », et il a souvent été spectateur lorsque Luka Doncic a eu la balle en main, et il a joué comme un arrière-shooteur, et non un créateur.

Face aux grands bras de Jaden McDaniels, il n’a pas essayé de provoquer les choses. Ce n’était pas le Kyrie habituel.

« Il a eu un immense impact » reconnaît le meneur All-Star. « Il fait 2m06, c’est un ailier, et c’est la première fois que je me retrouvais face à lui. Mais j’adore ce genre de défi, et je vais m’adapter. Ce n’est pas la première fois que je me retrouve face à un défenseur beaucoup plus grand que moi, mais je ne veux pas en faire un un-contre-un entre Jaden et moi. C’est à moi d’être malin et d’être capable de créer des ‘mismatches' »