Les Wolves restent en vie et renvoient la série à Minnesota pour un Game 5 !

Dos au mur, les Wolves démarrent la rencontre avec une intensité défensive décuplée, notamment sur le porteur de balle. Ils limitent Dallas à 12 points lors des dix premières minutes alors qu’ils leur infligent un 14-2 pour prendre les commandes du match (24-12) ! Malgré les 15 points d’Anthony Edwards, cinq ballons perdus de Minnesota permettent à Dallas de limiter la casse (27-20).

Avec Edwards et Towns sur le banc, les Wolves prennent dix longueurs d’avance mais encaissent deux lay-up main gauche incroyables de Kyrie Irving (16 points, 6/18 aux tirs) et de Dante Exum, suivi d’un 3-points de l’Australien après une faute offensive évitable de Rudy Gobert pour garder Dallas dans le coup (30-29).

Un temps-mort de Micah Nori relance les Wolves et le duo Anthony Edwards – Mike Conley (14 points, 7 passes, 4 interceptions) leur redonne de l’oxygène (40-32), mais Dallas continue de profiter des ballons perdus pour rester dans le match.

Luka Doncic (28 points, 15 rebonds, 10 passes) et deux tirs primés de Derrick Jones Jr lancent un 13-0 qui donne l’avantage aux Mavs (45-42). Dans le dur et avec Edwards, Towns, et Gobert sur le banc avec trois fautes, c’est Mike Conley Jr. qui permet à Minnesota de ne pas prendre l’eau et de rentrer aux vestiaires à égalité (49-49).

Karl-Anthony Towns se rachète

Alors que la tension monte entre Rudy Gobert (13 points, 10 rebonds) et Derrick Jones Jr, c’est le réveil de Karl-Anthony Towns (25 points 9/13 aux tirs), auteur de dix points lors des six premières minutes du troisième quart-temps, qui permet aux Wolves de faire la course en tête (66-62). Malheureusement pour eux, en l’espace de trois minute,s Towns écope de ses quatrième et cinquième fautes, Edwards et Gobert de leur quatrième faute ! Sept points de Jaden Hardy (13 point) ramènent encore Dallas, mais cinq points de Nickeil Alexander-Walker et d’Anthony Edwards donnent cinq longueurs d’avance aux Wolves avant le dernier quart-temps (78-73).

Les Mavs entament la dernière ligne droite avec le vent dans le dos. Un ballon perdu d’Edwards se transforme en alley-oop de Doncic pour Jones Jr. Sur l’action suivante, un lay-up manqué d’Edwards bien défendu par Gafford (13 points, 10 rebonds, 3 contres) se transforme en lay-up en transition de Kyrie Irving. Enfin, un contre de Gafford sur Towns débouche sur la cinquième faute de Rudy Gobert (83-83).

Kyrie Irving et P.J. Washington (10 points, 3/13 aux tirs), maladroits jusqu’ici, se réveillent pour donner l’avantage à Dallas mais une passe décisive et deux tirs primés de Karl-Anthony Towns mettent Minnesota à +5 avec cinq minutes à jouer (95-90). Pour la première fois de la série, les Mavs sont abandonnés par leur adresse dans le « money time » alors que Towns et Edwards brillent (100-92). Doncic provoque la sixième faute de Towns mais Anthony Edwards, malgré une faute bête sur Doncic à 3-points, finit le boulot pour renvoyer la série à Minnesota !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un roller coaster nommé KAT. Après être passé au travers lors des trois premiers matchs, Towns était parti sur les mêmes bases en première mi-temps (5 points, 3 fautes). Et puis, tout a basculé. Il a marqué 10 points en troisième quart-temps à 100% de réussite permettant à Minnesota de rester devant. Il a aussi commis deux fautes bêtes qui auraient pu le faire sortir de son match mais le Wolf est resté discipliné. Il fera 3/4 à 3-points en dernier quart-temps pour permettre à son équipe de prendre le contrôle du match. Et malgré sa sixième faute, c’est sa performance qui a permis aux Wolves d’aller chercher la victoire.

– Anthony Edwards fait jeu égal avec Luka Doncic.29 points, 10 rebonds et 9 passes d’Anthony Edwards contre 28 points, 15 rebonds, 10 passes pour Luka Doncic. Pour la première fois de la série, Edwards a tenu la dragée haute à la star des Mavs. Ils comptaient tous deux 17 points à la pause, et cette fois Edwards n’a pas disparu dans les dernières minutes. Il a pris le relais de Towns en marquant six points dans les cinq dernières minutes, contre sept pour Doncic.

– Les seconds couteaux de Minnesota font la différence. Malgré la performance de leurs stars, les Wolves ont donné 30 points à Dallas sur leurs 15 ballons perdus. Cette statistique aurait pu leur être fatale sans un effort collectif de tous les instants de deux côtés du terrain. Mike Conley, Jaden McDaniels et Rudy Gobert ont tous fini à dix points ou plus à plus de 50% de réussite aux tirs. En face, Kyrie Irving, bouillant depuis le début de la série, est lui passé à côté de son match en ratant 12 de ses 18 tirs. P.J. Washington a fait pire avec un 3/13 aux tirs. Pour la première fois de cette finale de conférence, la défense des Wolves a pris le dessus sur l’attaque de Dallas.

– Dereck Lively II absent, Maxi Kleber de retour. Victime d’une entorse aux cervicales en première mi-temps du Game 3, le rookie des Mavs n’a pas pu tenir sa place cette nuit. Il a manqué à son équipe en particulier sur les « rolls ». Jason Kidd se voulait toutefois rassurant quant à sa participation lors du Game 5. Dallas a en revanche enregistré le retour de Maxi Kleber. L’Allemand, blessé à l’épaule lors du premier tour contre les Clippers, a manqué de rythme mais a fait une bonne entrée en première mi-temps. Les Wolves ont toutefois profité de ses minutes en deuxième mi-temps pour attaquer le cercle à foison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.