Al Horford enfin prêt à vaincre la malédiction

« Affamés. Nous sommes affamés, nous sommes prêts et nous sommes impatients. » C’est ce qu’a répondu Al Horford juste après la qualification des Celtics pour les Finals. Leur deuxième en trois ans et, par conséquent, la deuxième du Dominicain.

Joueur en activité le plus capé (181) et le plus victorieux (94) en playoffs sans avoir déjà été champion, l’intérieur de bientôt 38 ans (il les fêtera juste avant le début des Finals, le 3 juin prochain) possède là une nouvelle opportunité de débloquer –enfin– son palmarès collectif et rien ne le rend plus heureux que de l’avoir au sein de cet effectif.

« C’est un groupe spécial et je suis simplement très heureux de me retrouver dans cette position » a-t-il indiqué, refusant de parler de « sacrifice » concernant ses performances et son rôle à Boston.

Karl Malone, John Stockton et… Al Horford

Atout calme, expérience et stabilité de cette équipe des Celtics, le papy Al Horford fait l’unanimité dans le vestiaire où personne ne saurait remplacer tout ce qu’il apporte. Sur le parquet comme en dehors…

« On ne peut pas vraiment mettre de mots dessus, mais je vais essayer de faire de mon mieux » détaille ainsi son entraîneur, Joe Mazzulla. « C’est juste un gars qui est le meilleur. Son leadership, son calme, la manière dont il passe au niveau supérieur… C’est contagieux. »

« Heureux » et « reconnaissant » de pouvoir revivre et partager ces moments-là entouré de ses proches, Al Horford est le coéquipier modèle par excellence. Dans l’histoire, seuls deux joueurs ont disputé plus de rencontres de playoffs que lui sans gagner le titre (Karl Malone avec 193 et John Stockton avec 182) !

Pour lui, toujours très performant quand il entre en jeu (quasiment 10 points, 7 rebonds, 2 passes et 1 contre de moyenne lors des playoffs), ce serait ainsi une belle récompense que de décrocher le Graal dans sa 17e saison dans la ligue. Surtout après tout ce par quoi il est passé à Atlanta, Philadelphie, Oklahoma City et donc Boston.

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.2 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.6 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.7 Total 1078 32 51.3 37.9 76.0 1.9 6.0 8.0 3.3 2.2 0.8 1.4 1.2 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.