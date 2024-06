Al Horford, le totem des Celtics

« Son humilité, sa modestie et son altruisme ». Joe Mazzulla chante dès qu’il le peut les louanges d’Al Horford, l’un des joueurs les plus « inspirants » qu’il a eu la chance de coacher. À 37 ans, l’intérieur des Celtics continue d’épater, faisant profiter les Celtics de sa générosité, son sens du jeu et plus globalement son intelligence.

Cette nuit encore, face aux Bucks, il a fait lever la foule du TD Garden, par son investissement, son sens du combat, ses passes lumineuses et même lorsqu’il s’est payé Bobby Portis en isolation au poste pour aller chercher un 2+1.

L’un des cinq derniers membres de la Draft 2007

Avant la rencontre, « Big Al » s’était posé avec Boston.com pour évoquer la fin (proche) de sa carrière, lui qui sort de la Draft de 2007, la même que Thaddeus Young, Mike Conley, Jeff Green ou encore Kevin Durant.

À son âge, une question revient de plus en plus en ce qui le concerne, comme tous les grands joueurs qui arrivent au même stade que lui : sa motivation à aller chercher un titre de champion avant la retraite.

« Il est évident que mon objectif est de gagner un titre, bien sûr. Mais pour répondre à votre question, vous savez, il y a quelque chose de très gratifiant pour moi, tout ce que j’ai pu vivre, toutes les relations et tous les coéquipiers que j’ai pu avoir. Je suis donc très reconnaissant pour tout ça », a-t-il déclaré. « C’est très clair pour moi, c’est là que je veux être, et dans le passé, nous avons eu notre chance. Nous n’avons pas réussi à atteindre cet objectif. En ce moment, mon état d’esprit est de me concentrer sur le quotidien et sur ce parcours. Nous avons une grande opportunité cette saison et nous voulons juste continuer à progresser. Quand vous jouez pour Boston, c’est ce que l’on attend de vous. C’est donc ce que nous espérons ».

Le parfait joueur d’équipe

Fidèle à lui-même, le double champion NCAA avec les Gators garde à l’esprit l’objectif collectif avant tout le reste. Même en sortant du banc pour la première fois de sa carrière cette saison, son état d’esprit reste le même.

« J’ai toujours voulu faire le maximum pour aider l’équipe à gagner. Et pour l’instant, c’est là où en est notre groupe. Pour moi, en ce moment, il s’agit d’apporter une étincelle, de l’énergie en sortie de banc, d’élever notre niveau de jeu à chaque fois que j’entre en jeu et d’avoir un impact défensif. Mon rôle est différent maintenant, et c’est une chose à laquelle je suis encore en train de m’adapter, mais j’essaie toujours de m’assurer que je laisse mon empreinte dans chaque match que je joue ».

Jouer à ses côtés est un plaisir pour ses coéquipiers comme l’a récemment rappelé Jayson Tatum.

« Pour moi, cela a été un parcours merveilleux d’arriver en NBA en venant de la République dominicaine. Arriver ici et être dans cette position, jouer dans la meilleure ligue du monde, j’ai l’impression d’avoir déjà gagné quand je vois les choses comme ça », a-t-il souligné. « Je veux qu’on se souvienne de moi comme d’un compétiteur, un gars qui joue de la bonne façon et qui joue pour gagner. Je pense que c’est la chose la plus importante pour moi. Il n’a jamais été question de chiffres ou de récompenses. Mes objectifs ont toujours été orientés vers l’équipe ».

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.2 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.6 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.7 Total 1078 32 51.3 37.9 76.0 1.9 6.0 8.0 3.3 2.2 0.8 1.4 1.2 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.