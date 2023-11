Al Horford, 37 ans et toujours précieux

Se déplacer à Philadelphie et espérer l’emporter sans Kristaps Porzingis ni Jaylen Brown était un défi pour les Celtics. Les troupes de Joe Mazzulla ont parfaitement rempli leur mission en dominant globalement la rencontre, face à une formation accrocheuse.

Et ce succès s’explique en partie par l’apport précieux d’Al Horford. Désormais sixième homme de Boston, l’intérieur a repris sa place dans le cinq majeur, à la place du Letton, le temps d’un soir.

De l’impact des deux côtés du terrain

Il a livré une superbe partie avec 14 points à 4/8 à 3-pts, 8 rebonds, 5 contres et 3 passes (sans perdre un ballon) en 29 minutes. Son +/- positif de +14 montre très bien son impact.

« Ça commence avec Al Horford. On ne peut pas avoir ce type de culture ni d’équipe sans un joueur comme lui », assure le coach des Celtics à Mass Live. « Quand on peut lui donner de l’énergie et qu’il est prêt à se lancer, l’équipe devient différente. Quand il joue dur ainsi, il inspire tout le monde. »

Ses quatre paniers primés, tous des shoots ouverts, ont fait énormément de bien à Boston. Et que dire de ses cinq contres ? Il a protégé le cercle face aux pénétrations et, avec ses mains rapides, a gêné Joel Embiid quand ce dernier voulait l’attaquer en un-contre-un.

« Mon état d’esprit, c’est toujours de gagner. C’est en ça sans doute que, selon Joe Mazzulla, j’inspire les autres », livre l’ancien des Hawks. « Ce sera différent d’un soir à l’autre et il s’agit de trouver des moyens de pousser les gars, de les rendre enthousiastes. Après, titulaire ou non, je défends là où c’est nécessaire, à l’intérieur ou à l’extérieur, et je prends les shoots à 3-pts. Je fais mon possible pour aider le groupe. »

Le coéquipier préféré de Jayson Tatum

Cette victoire chez le leader de la conférence Est, qui ne l’est plus après cette rencontre d’ailleurs, sans deux titulaires est une preuve que les Celtics peuvent voyager loin. « C’est le luxe d’avoir d’une telle équipe avec tellement de talents », glisse Jayson Tatum pour ESPN.

Mais c’est aussi un exemple du professionnalisme, tant reconnu déjà, d’Al Horford, qui a accepté son rôle de remplaçant en début de saison et, qui, malgré des prestations parfois quelconque ces derniers jours, peut sortir de son chapeau une grosse performance quand il le faut.

« En vieillissant, notre relation a mûri. Elle est basée sur le respect : sur le respect que j’ai pour lui et qu’il a pour moi », développe encore Jayson Tatum. « On sait qu’on a besoin l’un de l’autre. Je m’assois à côté de lui dans l’avion. Il est mon coéquipier préféré. »

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.2 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.6 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 9 24 38.3 23.1 100.0 1.9 4.1 6.0 2.1 1.6 0.6 1.2 0.6 4.9 Total 1022 32 51.2 37.2 75.9 2.0 6.1 8.0 3.3 2.2 0.8 1.5 1.2 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.