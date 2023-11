Les Celtics détrônent les Sixers au sommet de la conférence Est !

Privés de Kelly Oubre Jr. et Nicolas Batum, les Sixers n’ont pas réussi à tenir la distance, le lendemain de leur combat épique face aux Pacers. En face, les Celtics se présentaient pourtant sans deux de leurs titulaires, Jaylen Brown (malade) et Kristaps Porzingis (genou). Mais comme Indiana la veille, les troupes de Joe Mazzulla avaient à cœur de se racheter quelques jours après avoir perdu sur ce même parquet. Et au terme d’une rude bataille, ils ont réussi leur coup afin de détrôner Philadelphie de la première place de la conférence Est.

À peu de choses près, le scénario a été le même que la veille avec des visiteurs qui ont très vite pris le contrôle du match, et des locaux qui ont dû courir après le score suite à un 10-0 alimenté par la paire Pritchard-Mykhailiuk à 3-points et un dunk de Jrue Holiday, puis un 7-0 marqué cette fois par le 3-points de Derrick White (22-37).

Après un bon passage de la paire arrière Springer-Maxey, Philly a réussi à s’accrocher par un 10-0 à son tour, ce alors que Joel Embiid était encore sur le banc (42-47) ! Dans la foulée, le 3-points de De’Anthony Melton et les deux paniers de Tobias Harris, dont un 2+1, ont carrément permis aux locaux de passer en tête avant le repos (53-52).

Philadelphie toujours dans le coup

L’euphorie n’aura pas duré longtemps puisque les Celtics ont très vite retrouvé leur maîtrise du jeu au retour des vestiaires, avec pour faire à nouveau basculer la rencontre une adresse à 3-points particulièrement acérée.

Jayson Tatum a ouvert le bal, imité ensuite par Al Horford qui s’est distingué à trois reprises avant de décaler Sam Hauser pour un nouveau panier longue distance (71-75) ! JT et Jrue Holiday ont alors complété l’addition pour faire passer l’écart à +8 à 12 minutes du terme (75-83).

Comme la veille, Philadelphie a tenu bon et s’est de nouveau rapproché de son adversaire du soir, notamment grâce aux efforts de Paul Reed, aux deux paniers à 3-points de De’Anthony Melton et à celui de Tyrese Maxey pour revenir à -1 (96-97). Et Boston a fini par retrouver le fil, avec une interception sur Joel Embiid et un panier en transition signé Jayson Tatum, un contre d’Al Horford sur Tyrese Maxey suivi d’un ballon bien ressorti par l’intérieur sur l’action suivante pour le 3-points de Derrick White en tête de raquette (98-105).

Les Sixers venaient de prendre un bon coup sur la tête, et ont été achevés dans la foulée, lorsque la paire Tatum-Horford a inscrit deux ultimes paniers derrière l’arc pour sceller le suspense (105-113). Vainqueurs 117-107, les Celtics sont donc les nouveaux leaders à l’Est ce matin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyrese Maxey pas verni. Auteur de 50 points dimanche, Tyrese Maxey a enchaîné avec un « back-to-back » pour le moins frustrant, entre la défaite de la veille face à un Tyrese Haliburton en feu, et sa prestation plus rageante cette nuit face aux Sixers, symbolisée par deux actions. Une première où il s’est plaint de contacts non sifflés au niveau du poignet, de façon visiblement un peu trop vhémente auprès des arbitres puisqu’il a reçu sa toute première faute technique en carrière. Puis en toute fin de match, alors que le score affichait 105-113 et qu’il venait de décrocher trois lancers pour ramener les siens à -5 sur une faute de Jrue Holiday. Le ralenti montre bien la main de Jrue Holiday touchant celle de Tyrese Maxey, mais le challenge demandé par les Celtics dans la foulée a finalement été accordé, ce qui a mis fin au suspense, Jayson Tatum ayant refait passer l’écart à +10 dans la foulée.

– Le bonjour des anciens. En l’absence du tandem Brown-Porzingis, Boston a dû resserrer les rangs et s’appuyer sur d’autres individualités pour se défaire de Philly. Ce qui s’est notamment traduit par une application et une rigueur de l’ensemble de l’effectif apte qui a su prendre soin du ballon et ne perdre que 9 ballons. Mais aussi des joueurs qui ont su élever leur niveau, au premier rang desquels on retrouve les deux anciens de la maison, Jrue Holiday et Al Horford. Jrue Holiday a été un repère fiable et constant durant la rencontre et s’en est tiré avec 18 points, 10 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 2 contres ! Al Horford a pour sa part été exceptionnel en tant que pivot titulaire du haut de ses 37 ans avec 14 points, 8 rebonds, 3 passes décisives et 5 contres !

– Derrick White, roi du quatrième quart-temps. Si on ne devait citer qu’un facteur X pour cette rencontre, ce serait peut-être bien lui ! Fidèle à lui même, Derrick White a été précieux du début à la fin pour les Celtics, avec une mention spéciale pour son quatrième quart-temps tonitruant, durant lequel il aura inscrit 14 de ses 27 points. C’est notamment lui qui score les quatre premiers points de la période pour son équipe, avant de finir de dégoûter les Sixers avec deux paniers à 3-points dévastateurs, aux moments où les locaux faisaient le forcing pour revenir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.