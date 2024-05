On connaît déjà le calendrier des NBA Finals 2024

Pas besoin d’atteindre le vainqueur de la série entre les Mavericks et les Wolves pour connaître le calendrier des Finals. Puisque les Celtics, qualifiés cette nuit face aux Pacers, ont terminé avec le meilleur bilan de la saison régulière, la NBA a dévoilé le calendrier complet des NBA Finals 2024.

Cela débutera le 6 juin prochain à Boston, et les NBA Finals seront à suivre en intégralité et en direct sur BeIN Sports et le League Pass.

Jeudi 6 juin

Boston – Dallas ou Minnesota | Game 1 | 2h30 (dans la nuit de jeudi à vendredi)

Dimanche 9 juin

Boston – Dallas ou Minnesota | Game 2 | 2h00 (dans la nuit de dimanche à lundi)

Mercredi 12 juin

Dallas ou Minnesota – Boston | Game 3 | 2h30 (dans la nuit de mercredi à jeudi)

Vendredi 14 juin

Dallas ou Minnesota – Boston | Game 4 | 2h30 (dans la nuit de vendredi à samedi

Lundi 17 juin

Boston – Dallas ou Minnesota | Game 5 | 2h30* (dans la nuit de lundi à mardi)

Jeudi 20 juin

Dallas ou Minnesota – Bosto | Game 6 | 2h30* (dans la nuit de jeudi à vendredi)

Dimanche 23 juin

Boston – Dallas ou Minnesota | Game 7 | 2h00* (dans la nuit de dimanche à lundi)

*si nécessaire