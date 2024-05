Le grand soir gâché d’Andrew Nembhard

Il restait un peu moins de 10 secondes à jouer quand Jayson Tatum a manqué sa pénétration main gauche. Son équipe menée d’un point, Rick Carlisle décidait de ne pas prendre de temps-mort, tandis qu’Andrew Nembhard filait en transition.

« Avec huit ou neuf secondes restantes et une transition après un tir raté, je fais confiance à nos joueurs pour créer un meilleur tir plutôt que d’appeler un temps-mort avec leur défense en place. C’est plus une situation basket, on a bien réussi cette année à faire confiance à nos joueurs », justifie le technicien.

On peut comprendre ce dernier, visiblement rassuré de voir son meilleur élément de la soirée ballon en main. Le souci pour les Pacers et Andrew Nembhard est que l’arrière va tomber sur un os : Jrue Holiday. « J’essayais d’obtenir un tir, c’est venu en face de moi et j’ai glissé. Ballon perdu », résume le Canadien qui n’a pas réussi à passer le rempart défensif d’en face.

Une glissade symbolique de la fin de la rencontre des Pacers qui, malgré une avance confortable pendant une bonne partie des événements, n’ont pas réussi à conclure face à l’ogre celte. Frustrant pour Andrew Nembhard qui voyait son énorme soirée s’évaporer au rayon des grandes performances individuelles sans que la victoire ne soit au bout.

Nouveau record en carrière

Car avant cette dernière action, celui-ci a été immense. En l’absence de Tyrese Haliburton, il a multiplié les agressions vers le cercle, prenant régulièrement de vitesse le même Jrue Holiday. Fort de cette agressivité, le joueur de 24 ans a pulvérisé son record en carrière en playoffs (20), et même battu son record tout court avec ses 32 points (12/21 aux tirs dont 4/7 de loin).

« Il n’y a pas de plus grand fan de son jeu que moi. C’est un très, très bon joueur. Sans lui, nous ne serions pas dans cette position », salue T.J. McConnell, également auteur d’un grand match (23 points, 9 rebonds et 6 passes). Outre le nombre de points marqués, le remplaçant a été impressionné par la gestion de la cadence de son coéquipier, auteur de 9 passes décisives.

« La confiance avec laquelle il joue est incroyable. Vous le voyez faire circuler le ballon, il fait participer les autres, il shoote et convertit à haut volume. En playoffs, en saison régulière, il sort du banc, il est titulaire au poste 2, au poste 1, il est meneur de jeu remplaçant. À son âge, le fait d’être ballotté de la sorte peut perturber le mental. Mais il a répondu à l’appel toute l’année, toute sa carrière », poursuit TJ McConnell.

Beaucoup de maturité

Une capacité d’adaptation notable pour ce joueur qui n’a cessé de prendre du volume durant ces playoffs, sa moyenne passant de 9 points en saison régulière à plus de 14 unités, avec d’excellents pourcentages (56% dont 48% de loin) durant ces phases finales.

« Je voulais juste donner du rythme à l’équipe. On joue mieux lorsque tout le monde touche le ballon, qu’on est tous en mouvement et qu’on joue à notre rythme. Je voulais juste – sans nécessairement forcer – laisser le jeu venir à moi un petit peu », remarque-t-il sur sa performance du soir qualifiée d’ « incroyable » par Pascal Siakam.

« Il faut beaucoup de maturité pour être capable de répondre présent comme il l’a fait ce soir. Il a été incroyable en contrôlant le rythme du jeu et en amenant les gars à leur place. C’est quelque chose qu’il a toujours su faire et à chaque fois qu’il en a eu l’occasion, il l’a montré. Je suis fier de lui. Bien sûr, on n’a pas gagné le match, mais j’ai trouvé qu’il avait très bien contrôlé le jeu et que c’est en grande partie grâce à lui qu’on est restés dans le match », termine le Camerounais.

Andrew Nembhard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 75 28 44.1 35.0 79.0 0.5 2.2 2.7 4.6 2.4 0.9 1.7 0.2 9.5 2023-24 IND 68 25 49.8 35.7 80.4 0.5 1.5 2.1 4.1 2.1 0.9 1.5 0.1 9.2 Total 143 26 46.7 35.3 79.7 0.5 1.9 2.4 4.3 2.3 0.9 1.6 0.1 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.