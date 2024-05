DeMar DeRozan « foutu en l’air » par son transfert à San Antonio

« Brutal. » Tel avait été le qualificatif employé à l’époque, durant l’intersaison 2018, quand DeMar DeRozan avait appris son transfert, contre Kawhi Leonard, de Toronto vers San Antonio.

Six ans après cet échange retentissant, qui avait conduit au titre des Raptors quelques mois plus tard, l’arrière/ailier des Bulls rapporte de nouveaux détails sur les faits dans The Pivot Podcast.

« Je suis plus qu’à l’aise pour en parler aujourd’hui, mais pendant longtemps, ça m’a foutu en l’air. C’était l’endroit où je voulais être, où je pensais être, où je donnais tout. Ma motivation et ma volonté étaient simplement de placer Toronto sur une carte. Je voulais suivre la devise de Kobe, mon joueur préféré : je veux jouer dans une seule équipe. J’avais tout prévu », lâche-t-il.

Drafté en 9e position par la franchise canadienne en 2009, l’arrière/ailier a connu un peu moins d’une belle décennie au Canada, ponctuée par trois sélections All-Star et cinq campagnes de playoffs. Mais sans jamais parvenir à passer le cap qui aurait permis à sa formation d’atteindre une finale NBA.

Conscients qu’un électrochoc s’imposait, les décideurs de Toronto avaient fait le pari Kawhi Leonard en sacrifiant leur fidèle scoreur. Sauf que ce dernier, indépendamment de l’échange, était au milieu d’une épreuve familiale : durant l’été 2018, son père, Frank (décédé en 2021), commençait à être sérieusement malade.

Au cinéma en train de regarder Denzel Washington

« C’était la première fois dans ma carrière professionnelle que je me sentais perdu, que je remettais tout en question. C’était un moment où je ne voulais pas y croire. Je n’oublierai jamais le moment où j’ai compris. Je n’oublierai jamais ce jour-là », lâche le vétéran de 34 ans, connu pour avoir été l’un des premiers à parler des troubles mentaux chez les joueurs.

Ce jour-là précisément, comme il le raconte, l’intéressé était en train de regarder l’avant-première du film The Equalizer 2 avec Denzel Washington. « Je n’arrêtais pas de recevoir un appel de mon GM, et je ne pouvais pas répondre au téléphone. Alors je me suis dit : ‘Merde, allons voir sur Twitter’. »

« Je me suis assis et j’ai commencé à pleurer »

Sauf que rien n’est encore en ligne. Il lui faut alors sortir de la salle obscure pour parler enfin avec ses dirigeants, dont Masai Ujiri : « Ils m’ont dit que j’avais été échangé. J’étais dans une voiture et j’allais chercher quelque chose à manger. »

Sur l’instant, DeMar DeRozan préfère ne rien dire à ceux qui l’entourent. « J’ai juste dit au type d’arrêter la voiture. Je suis descendu de la voiture et j’ai marché. J’ai marché dans la rue, je me suis assis devant un fast-food et j’ai commencé à pleurer. Je n’arrivais pas à y croire », lâche DeMar DeRozan qui, après trois ans aux Spurs, signera sa meilleure saison en carrière avec les Bulls.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 Total 1110 35 46.9 29.6 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.1 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.