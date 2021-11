DeMar DeRozan a rendu hommage à son père

Les déplacements à Los Angeles sont toujours particuliers pour DeMar DeRozan. Originaire de Compton, et passé par la fac de USC à la fin des années 2000, l’ailier des Bulls a ainsi l’occasion de retrouver sa ville natale, celle où il est devenu ce joueur, quadruple All-Star, qu’il est aujourd’hui.

Mais la rencontre de cette nuit, remportée avec autorité sur le parquet des Clippers, pourtant sur une série de sept victoires consécutives, avait une saveur encore plus particulière pour DeMar DeRozan, endeuillé en février dernier.

« C’était la première fois que je revenais à la maison et que j’y jouais, depuis que mon père est décédé », livrait-il, ému, en interview d’après-match. « Avant ça, il était présent à chacun de mes matchs, il n’en manquait aucun. Et [hier soir], c’était l’un de ces matchs où j’espérais qu’il soit là. »

Pour rendre hommage à son père, Frank, DeMar DeRozan a donc sorti le grand jeu à Los Angeles, terminant avec 35 points, 7 rebonds et 5 passes au compteur, en 38 minutes ! Le tout à 12/16 aux tirs et 10/11 aux lancers, ce qui lui a permis de devenir le quatrième joueur de Chicago à compiler au moins 35 points, 5 rebonds et 5 passes, à minimum 75% de réussite aux tirs, après Artis Gilmore (1977), Michael Jordan (1985) et Scottie Pippen (1994).

Maître dans l’art du « mid-range »

Toujours aussi précis et à l’aise à mi-distance, l’ancien leader des Raptors a écœuré les Clippers depuis cette zone du terrain, offrant les commandes la partie à son équipe et affichant déjà 12 points après un quart-temps et 21 à la mi-temps. Après la pause, l’arrière s’est ensuite évertué à repousser les assauts des Californiens, revenus au score, à coups de pénétrations et décalages pour ses coéquipiers, jusque dans le « money-time ».

Autant dire que DeMar DeRozan, dont le nom est mentionné parmi les candidats au trophée de MVP, a fait les choses en grand pour permettre aux Bulls de se relancer « chez lui », après leur fessée reçue chez les Warriors.

« C’est toujours un honneur de revenir ici et ne prends jamais ça pour acquis, car vous ne pouvez jamais savoir combien de temps vous pourrez pratiquer ce sport », racontait-il à ce propos. « Et c’est toujours amusant de revenir et jouer à la maison, surtout contre une aussi bonne équipe. Car les Clippers sont une sacrée équipe. Nous, nous venions tout juste de nous faire corriger [par les Warriors, vendredi soir] et nous avions à coeur de rebondir. Ce que nous avons réussi à faire. »

Et DeMar DeRozan avait probablement à coeur de se mettre en évidence face à l’une des équipes qu’il a failli rejoindre, cet été, avant finalement d’atterrir à Chicago.

« Si ça s’est passé de la sorte, c’est que ça devait en être ainsi et, honnêtement, je ne pourrais pas être plus heureux à Chicago », concluait à ce sujet DeMar DeRozan, qui pratique peut-être le meilleur basket de sa carrière.