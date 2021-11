De passage à Los Angeles, DeMar DeRozan rend hommage à Compton

Il faisait partie des cibles privilégiées des Lakers, et de LeBron James, mais DeMar DeRozan a résisté à l’appel du pays pour rejoindre les Bulls avec un superbe contrat de 85 millions de dollars sur trois ans. Un choix amplement justifié depuis puisque l’ancien arrière des Raptors s’est vite imposé comme un leader de l’équipe, tandis que les Bulls réalisent leur meilleur début de saison depuis les années Jordan.

Ce soir, DeRozan retrouve Los Angeles avec une opposition face aux Clippers, et pour s’entraîner, les Bulls ont bien fait les choses puisqu’ils ont opté pour le campus de USC, son ancienne université.

« C’est toujours spécial parce que cela me ramène à l’époque où j’étais enfant et où j’avais moi-même l’ambition d’accéder à la NBA. On passe devant le Forum. Je me souviens de la construction du Staples Center. Je me souviens de tout, et la boucle est bouclée en quelque sorte » raconte DeRozan à NBC. « Chaque année de plus en NBA est un privilège. Je me dis que c’est ma 13e année et que j’ai encore l’occasion de jouer devant mes amis et ma famille, et c’est tout simplement dingue. C’est toujours un moment surréaliste. Chaque fois que j’y retourne, j’ai l’impression que tout le monde m’encourage. »

C’est aussi l’occasion de repasser par Compton, l’un des quartiers les plus chauds de Los Angeles. C’est là qu’il a grandi, et aujourd’hui une salle y porte son nom. Lorsqu’il était au lycée, il a perdu des proches, tués dans des luttes de gang. Mais c’est aussi Compton qui lui a permis d’être la personne et le joueur qu’il est. C’est aussi grâce à ses parents qu’il est resté sur le droit chemin.

« Cela m’a appris la résilience. Cela m’a appris à être un homme. Cela m’a enseigné la dureté. Cela m’a donné de l’imagination. Tout ce que je suis ? Compton me l’a appris. Je le porte comme un badge d’honneur. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd’hui sans le bien et le mal que j’ai appris en grandissant à Compton. »

« Je me fiche de ce qui se passe. Je dois sortir d’ici »

Un quartier qui a toujours mauvaise réputation, même si c’est aussi une source de réussite.

« Il y a beaucoup d’histoires de réussite, et les gens n’ont peut-être pas conscience de la douleur sur laquelle nous nous sommes façonnés. Et c’est en quelque sorte notre motivation. Sans cela, je ne pense pas que nous aurions autant de succès. Parce que vous devez canaliser cette émotion et cette énergie et cette douleur que vous voyez tous les jours pour vous pousser. Je disais : « Je me fiche de ce qui se passe. Je dois sortir d’ici. » Peu importe ce que c’est, que ce soit le tennis, le sport ou le divertissement, cet exutoire est là pour toi quand tu as envie d’abandonner. Tu n’as pas d’autre option. »

Outre DeRozan, d’autres célébrités sont parvenus à se sortir de Compton, et l’ailier des Bulls évoque ceux de sa génération.

« J’ai connu Kendrick (Lamar) en grandissant. C’est une petite ville. Vous trouvez de la motivation auprès de ceux qui vous ont précédé. Et tout le monde se soutient toujours, ceux qui s’élèvent. C’est un lien dingue quand on prend du recul, et que vous regardez ceux qui sont passés par cette ville et qui ont réussi. J’ai une très bonne relation avec Kendrick, que j’ai connu en grandissant, et tous les habitants de Compton. Serena (Williams) est plus âgée que moi. Je ne l’ai pas connue en grandissant, mais j’ai eu la chance d’être à ses côtés lors des Jeux olympiques de 2016. Elle est incroyable. »