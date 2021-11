DeMar DeRozan trop fort pour les Clippers

L’air de Los Angeles fait du bien à DeMar DeRozan. Le natif de Compton n’est pas passé à côté de son premier rendez-vous avec ses terres natales. L’arrière des Bulls a signé une nouvelle performance de choix pour mener les siens vers la victoire, malgré l’absence de Nikola Vucevic. Il a bien été aidé par Zach LaVine (29 points).

Chicago a pris les commandes du match dès le premier quart-temps (17-30) et ne les a jamais vraiment lâchées. Sauf à la fin du troisième quart-temps et à l’entame de la dernière période quand Paul George, très maladroit dans cette partie, est parvenu à retrouver quelques couleurs.

Les Clippers ont alors repris un petit point d’avance mais Chicago, porté par son tandem DeRozan – LaVine, s’est montré sérieux jusqu’au bout et a profité des sérieux soucis d’adresse de leurs adversaires pour s’imposer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Beaucoup de maladresses. Ce match n’intégrera clairement pas le Top 10 des rencontres de l’année. Aucune des deux équipes n’a atteint la barre des 45% de réussite aux tirs, mention spéciale aux Clippers avec 36% d’adresse. On note par ailleurs que sur l’ensemble, les deux équipes ont perdu autant de ballons qu’elles n’ont distribué de passes décisives (35). Visuellement pas toujours beau à voir, y compris dans le « money time ». En revanche, un seul lancer-franc a été manqué dans cette partie.

– La maîtrise des Bulls en fin de rencontre. Avec 10 points de retard quasiment tout le long, les Clippers sont brièvement repassés devant à 10 minutes du terme. Les Bulls n’ont pas paniqué grâce à quelques gros tirs de leurs arrières ainsi que des stops défensifs bienvenus. Pas beaucoup plus adroits que les autres, Alex Caruso et Lonzo Ball, trois interceptions chacun, ont été précieux pour couper les lignes de passes.

TOPS/FLOPS

✅ DeMar DeRozan. Et dire qu’il avait démarré sa soirée avec un « airball »… L’arrière a largement rectifié le tir par la suite pour signer une nouvelle performance de choix avec 35 points (12/16 aux tirs), 7 rebonds et 5 passes décisives. Les prises à deux, envoyées systématiquement par Los Angeles, dans le quatrième quart-temps n’ont pas eu beaucoup d’effets sur lui.

⛔ Reggie Jackson. À l’instar de Paul George, qui a compensé grâce à ses lancers-francs obtenus, le meneur des Clippers a connu un calvaire avec son shoot. Le meneur a terminé sa soirée avec 13 points et un terrible 4/17 aux tirs. On a pensé que son tir en transition, à six minutes de la fin, allait le libérer. Erreur car il a manqué la cible sur ses trois tentatives suivantes…

FIN DE SÉRIE POUR LES CLIPPERS

En s’imposant à Los Angeles, les Bulls ont mis fin à la belle série de sept victoires consécutives des Clippers. Une série marquante pour ces derniers car dans quatre de ces sept matches, ils ont dû combler au moins 13 points de retard. Cette nuit, ils ont eu jusqu’à 17 points de retard mais n’ont pas pu conclure.

LA SUITE

Clippers (8-5) : réception des Spurs, mardi.

Bulls (9-4) : deuxième nuit de « back-to-back » chez les Lakers.