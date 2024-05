C’était son seul panier du match, mais il a été suffisamment important pour que le coach adverse prenne un temps-mort. Jaylen Brown était parti à l’aventure au cercle et a fini par trouver Oshae Brissett qui venait de couper.

En cette fin de troisième quart-temps du Game 2, le dunk de l’ailier des Celtics offrait 11 points d’avance à sa formation et Joe Mazzulla pouvait se féliciter. Le coach de Boston n’avait pas utilisé le natif de Toronto jusqu’ici dans ces playoffs, si ce n’est quelques minutes de « garbage time » ici ou là.

Déjà privé de Kristaps Porzingis, le technicien a dû revoir ses plans en voyant Luke Kornet devoir quitter ses coéquipiers dès le premier quart-temps en raison d’une entorse du poignet. Une gêne visible dans les quelques minutes durant lesquelles il est resté sur le parquet.

Joe Mazzulla s’est alors tourné vers Oshae Brissett, un joueur d’un peu plus de deux mètres mobilisé pour défendre notamment sur Myles Turner en face. « Sa présence, son énergie, ses qualités athlétiques nous ont aidés. Il a fait ce dunk, cette interception qui nous a permis d’aller en transition, et pris quelques rebonds. Il joue avec un tel niveau d’intensité et d’énergie. C’est énorme pour nous », lâche-t-il.

+18 lorsqu’il était en jeu

De sa ligne de statistique plutôt modeste (2 points, 3 rebonds et 3 interceptions en 12 minutes), on retiendra surtout son +18 au score lorsqu’il était sur le parquet.

« J’essaie de faire tout ce que je peux pour qu’on gagne, pour nous donner de l’énergie. On jouait très bien. J’ai le sentiment d’avoir fait du bon travail en nous donnant une attitude positive et en gardant ce niveau d’énergie », juge le joueur de 25 ans, qui disputait ses premières « vraies » minutes en playoffs en carrière.

« On peut jouer petit, on peut jouer grand, on peut jouer vite, on peut ralentir et exécuter. Je pense que l’ajout d’Oshae est un facteur différent. Avec les cinq gars, on peut changer en défense ou rester sur nos gars, et on est capables de faire tellement de choses différentes », remarque Jrue Holiday.

Tandis que Xavier Tillman n’a joué que 3 minutes, Oshae Brissett a eu un tel impact favorable qu’il a également permis de réduire les minutes d’Al Horford (25). « C’est la première fois que je joue comme ça. J’essaie de m’imprégner de tout ça », lâche l’intéressé qui ne cache pas qu’affronter son ancienne équipe est « clairement du carburant supplémentaire » pour lui.

Puis avec un grand sourire, peinant à cacher son excitation, il ajoute : « J’essaie de me calmer ! Mais je suis impatient d’aller à Indy ! » Il faut dire qu’il y a joué trois ans.

Oshae Brissett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 TOR 19 7 36.1 20.0 80.0 0.5 0.9 1.4 0.4 1.0 0.2 0.4 0.1 2.0 2020-21 IND 21 25 48.3 42.3 76.9 1.4 4.1 5.5 0.9 1.5 0.9 0.5 1.0 10.9 2021-22 IND 67 23 41.1 35.0 69.5 1.6 3.7 5.3 1.1 1.7 0.7 0.8 0.4 9.2 2022-23 IND 65 17 38.6 31.0 71.7 1.0 2.4 3.4 0.7 1.2 0.5 0.5 0.2 6.1 2023-24 BOS 55 12 44.4 27.3 60.2 1.1 1.8 2.9 0.8 1.0 0.4 0.4 0.2 3.7 Total 227 17 41.6 33.7 69.8 1.2 2.7 3.9 0.8 1.3 0.5 0.6 0.3 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.