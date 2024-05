Le MVP de la nuit | Jaylen Brown percute vite

« Sang froid, patience et discipline ». Voilà comment Joe Mazzulla a résumé la performance de Jaylen Brown dans cette deuxième manche, remportée 126-110 par les Celtics. Héros du Game 1 avec son incroyable panier à 3-points pour arracher la prolongation, l’arrière/ailier avait décidé cette fois de frapper fort d’entrée.

Agressif, voire même très agressif, Jaylen Brown n’a jamais cessé d’agresser la défense des Pacers, et sa percussion a complètement cassé les lignes. Toujours en mouvement, on le retrouve au rebond offensif pour marquer au milieu de trois Pacers, mais aussi en transition pour un superbe « lay-up ».

Sans oublier son adresse à 3-points, avec la maîtrise du « step-back » pour écarter son défenseur ou ses drives ligne de fond pour mieux servir un coéquipier. C’est bien simple, ni Andrew Nembhard, ni Pascal Siakam, ni Aaron Nesmith ne parviennent à le contenir. Et quand on le colle et qu’on le défie physiquement, il marque encore.

Record en playoffs égalé

À l’arrivée, ça donne 40 points, son record personnel en playoffs égalé. À 14 sur 27 aux tirs, avec 5 rebonds et 2 passes. Un vrai match d’attaquant, au lendemain de l’annonce des All-NBA Teams dont il est absent. « On est à deux victoires des Finals, donc je n’ai vraiment pas le temps d’en avoir quelque chose à foutre » lâche-t-il.

Pour Jayson Tatum, Jaylen Brown n’a jamais aussi bien maîtrisé son basket, et il progresse encore. Pour Jrue Holiday, « Brown a tout ce qu’il faut. C’est un grand joueur, un grand leader. Mais il veut surtout gagner, et il prend les choses en main. Sa manière de jouer est exceptionnelle ».

Pour l’intéressé, qui en avait déjà parlé il y a quelques jours, il y a eu un déclic mental.

« Je me sens simplement privilégié d’être sur un terrain, et je garde ça en tête. Peu importe ce qu’on dit, peu importe les choses négatives qu’on écrit sur moi, j’essaie juste de donner le meilleur de moi-même des deux côtés du terrain, et quand je joue comme ça, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui sont meilleurs que moi. Je prends donc les matches un par un, et il nous en reste deux de plus à gagner. » Avant de retrouver les Finals.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.