Jaylen Brown : « Il faut accepter d’être le méchant »

« C’est un état d’esprit : je me fiche d’être hué ou salué. Je ne permets pas que l’une de ces deux émotions ait un quelconque effet. » Voici comment Jaylen Brown résume sa mentalité. Avec une sixième finale de conférence en huit ans, le joueur de Boston peut se boucher les oreilles face aux bruits extérieurs : il laisse son jeu apporter les réponses.

Pourtant, il n’a pas toujours été aussi imperméable aux critiques. « Il y a eu de la pression, c’est sûr, mais on gère et on prend les choses les unes après les autres », assure-t-il. « On ne se laisse pas abattre. Il n’y a qu’une direction à suivre : progresser. Parfois, je fais abstraction de tout et je me contente d’être la meilleure version de moi-même, d’apporter une valeur ajoutée à l’équipe. »

Parvient-il vraiment à faire fi des propos négatifs sur lui ou sur les Celtics ? « Je l’ai accepté. Peu importe la quantité de critiques que l’on reçoit, peu importe la qualité de nos performances, c’est toujours la critique qui arrive en premier. J’ai parfois eu du mal à l’accepter, mais au fur et à mesure que j’avance dans ma carrière, c’est comme ça », livre Jaylen Brown.

Méchant ou robot, Jaylen Brown reste de marbre

Dès lors, inutile de penser atteindre le joueur de Boston avec l’argument selon lequel les Celtics ont profité d’une voie royale jusqu’en finale de conférence. Au premier tour, le Heat n’a pas combattu avec Jimmy Butler, son meilleur joueur, puis Cleveland a été privé de Jarrett Allen et surtout de Donovan Mitchell lors des deux derniers matches.

« Je crois pas qu’il y a un quelconque chemin facile. Il faut toujours jouer. Je n’ai rien à dire sur cette notion de facilité. On ne va pas s’excuser de gagner », répond le deuxième meilleur marqueur de Boston avec 23.1 points de moyenne depuis le début des playoffs.

Jaylen Brown est même prêt à accepter les doutes et les critiques et à les porter sur son dos, pour devenir le méchant de l’histoire. « Quoi qu’on fasse, on est toujours observé, et même si on est bon, ça ne suffit jamais, on n’aura jamais les éloges ni l’attention des médias », estime-t-il. « C’est dur, mais c’est comme ça. Il faut accepter d’être le méchant. En vieillissant, je commence à l’accepter davantage. »

Et si le côté méchant dérange, il a une autre image en stock. « Cela nous rend un peu stoïque », explique-t-il face aux succès des Celtics au fil des années malgré la pression. « J’ai adopté ça au fil des années et je l’apprécie encore plus : être un robot. On vient et on fait ce qu’on a à faire. Et c’est tout. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.