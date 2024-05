Bientôt le plus gros contrat de l’histoire NBA pour Luka Doncic ?

L’annonce des trois All-NBA Teams s’accompagne comme chaque année de gros enjeux financiers. Ainsi, Anthony Edwards et Tyrese Haliburton vont maintenant toucher 245 millions de dollars sur les cinq prochaines années (au lieu de 204 millions), tandis que Domantas Sabonis recevra 1.3 million de dollars de primes.

Rappelons que la veille, grâce à leurs sélections dans la deuxième All-NBA Defensive Team, Derrick White et Jrue Holiday avaient débloqué des primes supérieures à 100 000 dollars.

Pour sa part, Jayson Tatum pourra prolonger pour 315 millions de dollars sur cinq ans dès cet été, Shai Gilgeous-Alexander pour 294 millions de dollars sur quatre ans dès 2025 (avec plus de 80 millions de dollars sur une année, du jamais-vu…) et Luka Doncic pour 346 millions de dollars sur cinq ans dès 2025 également. Il s’agirait alors du plus gros contrat de l’histoire, avec près de 70 millions de dollars de salaire annuel. Cela représente 35% de la masse salariale. Une masse salariale qui pourrait exploser avec le prochain contrat TV, avec des contrats qui dépasseront largement les 500 millions de dollars !

Pas de « super max » pour Jalen Brunson

Pour l’instant, le plus gros contrat de l’histoire appartient à Jaylen Brown avec 304 millions de dollars sur cinq ans. Un contrat qui débutera au début de la saison prochaine.

Malgré sa sélection dans la All-NBA Second Team, Jalen Brunson n’est pas éligible au « super max », et il peut « seulement » prétendre à une prolongation de 156 millions de dollars sur quatre ans cet été. La raison ? Il est arrivé aux Knicks comme free agent, contrairement à Tatum, Gilgeous-Alexander ou Doncic, qui sont fidèles à leurs équipes respectives depuis le début de leur carrière.