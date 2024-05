All-NBA Teams 2024 | Nikola Jokic retrouve le meilleur cinq de la saison

Suite et fin de la distribution des récompenses individuelles, avec les très attendues « All-NBA teams » 2023/24.

Pas de surprise dans la « All-NBA First team », avec la présence du MVP 2024, Nikola Jokic (Nuggets, à l’unanimité), et des deux finalistes du trophée, Shai Gilgeous-Alexander (Thunder, à l’unanimité) et Luka Doncic (Mavericks). Sans oublier Giannis Antetokounmpo (Bucks) et Jayson Tatum (Celtics).

Un seul changement par rapport au meilleur cinq de l’an passé : Nikola Jokic qui remplace Joel Embiid.

https://x.com/NBAPR/status/1793429928337187065

Pour ce qui est de la « All-NBA Second team », on retrouve Jalen Brunson (Knicks), Anthony Edwards (Timberwolves), Kevin Durant (Suns), Kawhi Leonard (Clippers) et Anthony Davis (Lakers).

C’est la première fois que Jalen Brunson et Anthony Edwards sont invités à pareille fête, alors que le trio Durant – Leonard – Davis n’avait plus été récompensé de la sorte depuis respectivement 2022, 2021 et 2020.

https://x.com/NBAPR/status/1793430088643465691

Quant à la « All-NBA Third team », elle comprend Tyrese Haliburton (Pacers), Stephen Curry (Warriors), Devin Booker (Suns), LeBron James (Lakers) et Domantas Sabonis (Kings).

C’est la vingtième fois (en 21 saisons…) que LeBron James figure dans l’un des trois meilleurs cinq. Stephen Curry apparaît, lui, pour la dixième fois. Enfin, Tyrese Haliburton est honoré pour la toute première fois et, clin d’oeil du destin, Domantas Sabonis, celui contre qui il avait été transféré en 2022, est là pour l’accompagner.

https://x.com/NBAPR/status/1793430272144240879

Bientôt le plus gros contrat de l’histoire pour Luka Doncic ?

Concernant les traditionnels enjeux financiers entourant ces trois « All-NBA teams », Anthony Edwards et Tyrese Haliburton vont maintenant toucher 245 millions de dollars sur les cinq prochaines années (au lieu de 204), tandis que Domantas Sabonis recevra 1.3 million de dollars de bonus.

Jayson Tatum pourra prolonger pour 315 millions de dollars sur cinq ans dès cet été, Shai Gilgeous-Alexander pour 294 millions de dollars sur quatre ans dès 2025 (avec plus de 80 millions de dollars sur une année, du jamais-vu…) et Luka Doncic pour 346 millions de dollars sur cinq ans dès 2025 également (le plus gros contrat de l’histoire…).

Parmi les principaux absents de ces différentes équipes, on recense Jaylen Brown, Paul George, Bam Adebayo, Tyrese Maxey, Zion Williamson ou encore Paolo Banchero. Concernant les Français, Rudy Gobert et Victor Wembanyama ont eux aussi reçu quelques voix, mais cela n’a pas suffi à intégrer le Top 15 des plus plébiscités.