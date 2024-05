La déclaration d’amour de Mark Daigneault à ses joueurs du Thunder

On se demandait quand le Thunder allait finalement être rattrapé par son inexpérience. Et c’est arrivé dans cette demi-finale de conférence face à Dallas, et notamment dans cette deuxième mi-temps du Game 6.

Interrogé sur ce qu’il avait appris sur son équipe, Mark Daigneault a réagi en super prof. Oubliant la question initiale, il a d’abord tenu à dire à quel point il aimait ce groupe !

« On a tellement appris sur notre équipe. Ça craint de perdre ce dernier match de la saison. Et pour moi personnellement, et je l’ai dit toute l’année, coacher cette équipe a été un énorme plaisir et c’est vraiment triste que ça se termine. J’adore entraîner cette équipe. J’aimerais simplement les retrouver à l’entraînement demain. »

Le « Coach de l’année », qui a conduit cette équipe au sommet de la conférence Ouest en saison régulière, à la surprise générale, demande alors qu’on lui rappelle la question de base, expliquant avoir voulu placer cette déclaration d’amour à Shai Gilgeous-Alexander et compagnie avant que tout le monde ne parte en vacances…

« C’est douloureux à l’heure actuelle mais si on prend du recul, on voit des progrès depuis les saisons précédentes, des progrès depuis le début de la saison, des progrès depuis le début des playoffs. On a simplement plus d’expérience, plus de maturité, on est plus connecté, on est meilleur, on est plus dur, plus intelligent. Tout. Durant toute la saison, on a parlé d’apprendre de l’expérience. Je pense qu’on a réussi ça à un degré exceptionnel, et qu’on a réussi une grande saison, même si on n’a pas remporté cette série. »

Rendez-vous l’année prochaine pour ce groupe sur lequel il faudra compter dans le futur.