Derrick Jones Jr, l’épanouissement texan

« On n’a pas échangé Derrick, vous êtes fous ? » Aaron Turner, l’agent de Derrick Jones Jr., n’en revient pas, en cette intersaison 2019, lorsqu’il pense apprendre le transfert de son client vers Dallas. « Non pas que Dallas soit un mauvais endroit où aller. Mais ça n’avait aucun sens », se souvient aujourd’hui l’agent auprès de The Athletic.

L’athlétique ailier est alors sous contrat une année de plus avec le Heat. Un Heat en pleine tractation avec les Sixers pour mettre la main sur Jimmy Butler, tandis que Dallas doit s’inviter dans cet échange en triangle, pensant récupérer Derrick Jones Jr. et Kelly Olynyk. Sauf que les Floridiens proposent en réalité Goran Dragic…

Les négociations capotent logiquement. Quatre ans plus tard, nouvelle intersaison et nouvelle configuration pour Derrick Jones Jr. Celui-ci fait le choix de décliner une option à 3.4 millions de dollars avec les Bulls, avec des envies d’ailleurs. Les Suns sont sur le dossier, tandis que « DJJ » a les Celtics en tête.

Titulaire à plein temps

Il s’engage finalement, moyennant 2.7 millions de dollars, avec la formation où il pensait avoir été transféré en 2019 : les Mavs. Une formation qui ne lui promet rien, il devra se battre, comme d’habitude, pour avoir sa place. Le poste de titulaire n’est aucunement assuré car les rôles, autour de Luka Doncic et Kyrie Irving, ne sont pas arrêtés.

« Kidd ne lui a rien promis. Mais c’est une équipe où il n’y a pas de politique. Ils vont faire jouer le meilleur parce qu’ils veulent gagner. Il faut aller quelque part où l’on ne vous veut pas, mais où l’on a besoin de vous », juge son agent, persuadé que Derrick Jones Jr. se fera sa place. Ce qui sera rapidement le cas.

Les qualités défensives et athlétiques du natif de Pennsylvanie sautent aux yeux de Jason Kidd qui le titularise dès l’entame de saison. Il sera titulaire à 66 reprises, sur 76 matchs, et ne quittera pas le cinq en playoffs.

Face au Thunder, il est chargé de ralentir Shai Gilgeous-Alexander. Un défi particulièrement compliqué, même si la star du Thunder en est à 5/14 aux tirs lorsque « DJJ » est son défenseur direct. Mais dans le Texas, davantage qu’avec toutes les franchises fréquentées jusqu’ici, il a également le feu vert pour shooter.

Tester sa valeur sur le marché

Délaissé par les défenses adverses, davantage focalisées sur les deux porteurs de balle texans, l’ailier passe régulièrement la barre des 10 points dans ces phases finales, dont sa dernière sortie à 17 points, son record personnel en playoffs, dans la quatrième manche face à Oklahoma City. « D-Jones est l’un de ces gars sur lesquels on compte tant sur le plan défensif qu’offensif », remarquait récemment Jason Kidd.

Seul joueur de rotation à ne pas encore avoir de contrat pour la saison prochaine, Derrick Jones Jr. pourrait se voir offrir une « midlevel exception » de 5.2 millions de dollars par Dallas. Auteur de sa campagne la plus aboutie en carrière, il devrait tester le marché pour se rendre compte de sa valeur, dans l’espoir que les Mavs s’alignent.

« On est conscient du volet business (et le fait que) d’autres équipes peuvent peut-être le payer davantage. Mais on veut clairement qu’il revienne », affiche déjà Jason Kidd.

Derrick Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHX 32 17 56.2 27.3 70.7 1.2 1.3 2.5 0.4 2.0 0.4 0.4 0.4 5.3 2017-18 * All Teams 20 12 39.6 16.7 66.7 1.1 0.9 1.9 0.5 1.2 0.2 0.4 0.7 3.1 2017-18 * MIA 14 15 38.8 18.8 61.1 1.4 1.1 2.4 0.4 1.6 0.2 0.4 0.6 3.7 2017-18 * PHX 6 6 50.0 0.0 83.3 0.3 0.3 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.7 1.5 2018-19 MIA 60 19 49.4 30.8 60.7 1.6 2.4 4.0 0.6 2.1 0.8 0.7 0.7 7.0 2019-20 MIA 59 23 52.7 28.0 77.2 1.1 2.8 4.0 1.1 2.2 1.0 0.5 0.6 8.5 2020-21 POR 58 23 48.4 31.6 64.8 1.3 2.2 3.5 0.8 2.2 0.6 0.6 0.9 6.8 2021-22 CHI 51 18 53.8 32.8 80.0 1.2 2.1 3.3 0.6 2.1 0.5 0.6 0.7 5.6 2022-23 CHI 64 14 50.0 33.8 73.8 0.9 1.5 2.4 0.5 1.3 0.5 0.4 0.6 5.0 2023-24 DAL 76 24 48.3 34.3 71.3 1.1 2.2 3.3 1.0 1.6 0.7 0.9 0.7 8.6 Total 420 20 50.2 31.6 70.6 1.2 2.1 3.3 0.7 1.9 0.6 0.6 0.7 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.