Les Mavericks sont très impressionnés par Shai Gilgeous-Alexander

Auteur d’un match à 34 points pour permettre au Thunder de récupérer l’avantage du terrain lors du Game 4, Shai Gilgeous-Alexander a un peu plus marqué les esprits dans son duel face à Luka Doncic et Kyrie Irving.

Décisif dans ce succès étriqué glané à l’extérieur (100-96), après avoir été clinique dans son jeu d’attaque maîtrisé sur le bout des ongles, à l’image de ce tir dans un angle (quasi) impossible derrière la planche, sur la truffe d’un Tim Hardaway Jr. médusé, le All-Star d’Oklahoma City a fait forte impression. Tous les Mavs vous le diront…

« Il a été incroyable », reconnaît Luka Doncic. « Il a continué à rentrer ses tirs [toute la soirée]. Peut-être qu’à un moment, on va devoir faire prise à deux sur lui. Car il est tout simplement trop fort. Il est vraiment bon. »

En préchauffe au premier tour face aux Pelicans, à hauteur de 27 points, 6 rebonds et 5 passes (dont un petit 29% à 3-points), SGA a mis les bouchées doubles pour la demi-finale de conf’ ! Il tourne ainsi à un rondelet 32 points, 10 rebonds, 7 passes… et 3 contres face aux Mavs, le tout à 48% de réussite dont 45% à 3-points !

« C’est un sacré défi », admet Derrick Jones Jr, préposé à limiter l’impact de la star canadienne. « Il est très fort, un des jeunes talents de la Ligue. Mais à son âge, il sait déjà quels sont ses spots et il y va dès que possible. »

« Il joue sans peur »

Avec 37 points (à 50% aux tirs) inscrits face à lui, PJ Washington n’apprécie que modérément de croiser le fer avec son ancien coéquipier de Kentucky. Mais ni Doncic, ni Irving ne peuvent vraiment tenir le duel…

« On doit forcer les autres à nous battre », plaide-t-il. « Shai est de toute évidence un grand joueur, et OKC une grande équipe. Mais on doit trouver un moyen de lui faire lâcher le ballon et que quelqu’un d’autre dans leur équipe nous batte. »

Friand du jeu à mi-distance, à l’ancienne, le meneur du Thunder récite pour le moment sa partition avec brio. Sans que la défense des Mavs ne le perturbe outre-mesure. En l’occurrence, il a réussi 55 tirs à deux-points (sur 93 tentés) en sortie de dribble, à un très efficace 53% de réussite.

« Il a beaucoup de mouvements dans son arsenal. Il a vraiment le sens du panier. Il peut aussi aller sur la ligne des lancers. Il joue sans peur », conclut Kyrie Irving. « Quand il joue comme ça, il galvanise son équipe. On va aller à OKC dans un environnement difficile pour un match compliqué. C’est le rêve de tout compétiteur ! »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 Total 386 33 49.6 34.9 85.2 0.7 4.0 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 22.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.