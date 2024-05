Ça ne sentait pas bon pour le Thunder à la mi-temps. Certes, il n’y avait que 11 points d’avance pour Dallas (54-43) mais Mark Daigneault admettait qu’on avait plutôt l’impression que les Mavericks menaient de 25 points…

C’est que PJ Washington et les « role players » de Dallas continuaient de punir Oklahoma City de loin, et il suffisait sans doute que Luka Doncic retrouve un peu d’adresse pour que les locaux fassent la différence. Sauf que ce n’est pas ce qu’il s’est passé, et derrière un très grand Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder a renversé la situation !

« On a pris le match possession par possession et ça a tourné en notre faveur. On a souvent été dans cette situation, on a souvent été menés de plus de 10 points. Je crois qu’on est les leaders de la ligue dans les comebacks après avoir été mené de plus de 10 points. On l’avait déjà fait et on savait ce qu’il fallait faire pour l’emporter » explique SGA, auteur de 34 points à 14/27 au tir, 8 rebonds et 5 passes, qui a raison sur le fait que le Thunder a réalisé un record de comebacks en étant mené de 10 points ou plus cette saison.

Une leçon à mi-distance

Et c’est dans son jardin, c’est-à-dire à mi-distance, que le Canadien est allé chercher ce succès essentiel, puisqu’il permet à Oklahoma City de revenir à 2-2 dans la série, et donc de reprendre l’avantage du terrain.

Alors que la défense du Thunder contrôlait le duo Kyrie Irving – Luka Doncic mais également beaucoup mieux les « role players » à leurs côtés, Shai Gilgeous-Alexander a lui (enfin) reçu l’aide d’un Jalen Williams globalement à l’envers en fin de match. Pour réaliser un nouveau comeback, sans doute le plus important de l’année.

« Il fallait s’en tenir à ce qu’on sait faire » conclut SGA au milieu de toute l’équipe d’Oklahoma City, les joueurs du Thunder ayant pris l’habitude de tous se présenter pour l’interview d’après-match en bord de terrain. « On a tous un boulot, un rôle dans cette équipe. On sait de quoi il s’agit et on le fait à haut niveau, c’est pour ça qu’on a été bon cette année. Il fallait en revenir à ça, se regrouper et se battre pendant tout le match. Ce n’était pas parfait ce soir mais on l’a fait. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 Total 386 33 49.6 34.9 85.2 0.7 4.0 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 22.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.