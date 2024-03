Derrick Jones Jr. a le permis de shooter

Depuis le début de sa carrière, en 2016, Derrick Jones Jr. n’a jamais terminé une saison avec six shoots tentés de moyenne par match.

Chez les Bulls, les deux derniers exercices, il était même à seulement 3.7 tirs par match. Un dernier chiffre pour illustrer cette maigreur : en 115 matches à Chicago, il n’a atteint ou dépassé les dix shoots tentés que quatre fois…

« On ne m’a pas forcément dit de ne pas shooter, mais c’était plus une insinuation pour que je fasse plus de pick-and-roll. Concernant les shoots ouverts, la balle n’arrivait même pas jusqu’à moi », explique le joueur au site de Dallas pour expliquer sa timidité offensive depuis son arrivée en NBA.

Pour sa première année à Dallas, il tourne à 7.3 tentatives par rencontre. Il se passe donc quelque chose de particulier dans le Texas pour lui. Outre sa place de titulaire, comment l’explique-t-il ?

« C’est sans doute une des premières fois de ma carrière que j’ai l’autorisation – pas le feu vert – de prendre des tirs quand je suis ouvert », confirme Derrick Jones Jr. « Jason Kidd me dit simplement de jouer au basket. C’est simple comme sport. Il ne faut pas le compliquer. On est ouvert, on prend le tir. »

Il faut sauter ses compteurs

La consigne est respectée puisqu’avec 4.3 shoots à 3-pts tentés de moyenne, l’ancien de Miami explose ses compteurs. En 19 matches cette saison, il a déjà pris plus de tirs primés que durant tout l’exercice précédent (82 contre 80) avec Chicago…

« Je ne pensais pas avoir autant de shoots par match. J’en suis heureux », confie-t-il, avant de souligner l’impact de Luka Doncic et Kyrie Irving sur son jeu. « C’est agréable d’avoir des stars qui partagent le ballon quand elles savent qu’elles seront prises à deux. Elles attirent tellement l’attention que mon travail devient facile. J’ai des tirs, je les prends et je les mets. Si ce sont des layups, pareil. Il faut simplement jouer juste. »

Résultat : il affiche ses meilleures moyennes aux points et à l’adresse à 3-pts, en carrière, avec 9.8 unités par match et 41.5% de réussite derrière l’arc. Il a d’ailleurs déjà compilé trois matches à plus de 20 points en six semaines de compétition contre deux en sept saisons auparavant !

« J’ai seulement davantage confiance en mon shoot et dans mon jeu. Je joue de manière plus libérée », conclut-il.

Derrick Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHX 32 17 56.2 27.3 70.7 1.2 1.3 2.5 0.4 2.0 0.4 0.4 0.4 5.3 2017-18 * All Teams 20 12 39.6 16.7 66.7 1.1 0.9 1.9 0.5 1.2 0.2 0.4 0.7 3.1 2017-18 * MIA 14 15 38.8 18.8 61.1 1.4 1.1 2.4 0.4 1.6 0.2 0.4 0.6 3.7 2017-18 * PHX 6 6 50.0 0.0 83.3 0.3 0.3 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.7 1.5 2018-19 MIA 60 19 49.4 30.8 60.7 1.6 2.4 4.0 0.6 2.1 0.8 0.7 0.7 7.0 2019-20 MIA 59 23 52.7 28.0 77.2 1.1 2.8 4.0 1.1 2.2 1.0 0.5 0.6 8.5 2020-21 POR 58 23 48.4 31.6 64.8 1.3 2.2 3.5 0.8 2.2 0.6 0.6 0.9 6.8 2021-22 CHI 51 18 53.8 32.8 80.0 1.2 2.1 3.3 0.6 2.1 0.5 0.6 0.7 5.6 2022-23 CHI 64 14 50.0 33.8 73.8 0.9 1.5 2.4 0.5 1.3 0.5 0.4 0.6 5.0 2023-24 DAL 62 24 49.5 35.6 71.7 1.1 2.3 3.4 1.0 1.6 0.7 0.9 0.7 8.9 Total 406 19 50.5 31.9 70.7 1.2 2.1 3.3 0.7 1.9 0.6 0.6 0.7 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.