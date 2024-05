La performance « inacceptable » de Dallas aux lancers-francs

« Inacceptable. » Luka Doncic et Jason Kidd avaient tous les deux ce qualificatif en bouche. « On doit bosser nos lancers-francs… », réclame le premier au sujet de ce qui a coûté si cher à Dallas, cette nuit dans la quatrième manche face au Thunder.

Retour à une minute de la fin de la partie. Son équipe menée de 5 points (91-96), Dereck Lively II, micro-héros de l’autre soir en la matière, obtient un passage sur la ligne : le premier tir rentre, pas le second.

Puis à 10 secondes de la fin, au tour de Luka Doncic d’être récompensé tandis que Dallas continue de grignoter son retard (94-96). Alors qu’il a une chance d’égaliser, le Slovène voit sa première tentative rouler sur le cercle. Le second est dedans, tandis que Chet Holmgren, lui, ne rate pas ses deux lancers.

Onze lancers-francs ratés

Avec trois secondes à jouer, se présente enfin P.J. Washington. Même tarif : 1/2… quand Shai Gilgeous-Alexander ne ratera pas lui non plus. Trois ratés aux lancers-francs dans la dernière minute, pour un écart final de quatre points, évidemment que cela n’explique pas tout, mais ce déficit joue.

D’autant que cette maladresse a caractérisé toute la soirée des Mavs avec seulement 12/23, là où les visiteurs ont été impeccables de sérieux (23/24). « On doit mieux faire. On en a parlé ensemble, on ne peut pas shooter à 50% si on veut gagner. On va en parler demain, on va s’améliorer et se donner une chance mercredi », affiche Jason Kidd, dont la formation est tout simplement la pire dans l’exercice durant ces playoffs (seulement 69%).

« Ce ne sont pas des machines »

Un ratio terrible pour l’une des équipes les plus récompensées depuis le début des phases finales. En saison régulière, Dallas comptait déjà parmi les très mauvais élèves de la ligue, mais se rapprochait des 76% de réussite.

« Ce sont des professionnels, ce ne sont pas des machines. Ils s’entraînent sur leurs lancers-francs. Il s’agit d’être capable de répondre présent. Tu vas en rentrer, tu vas en rater, personne n’a jamais shooté à 100% aux lancers-francs. Donc il s’agit simplement de pouvoir simuler la fin de partie. On le pratique à l’entraînement, ils le font quand ils shootent individuellement », poursuit Kidd, interrogé sur la façon de remédier au problème.

Il ajoute : « Certains gars dans cette ligue shootent à un haut pourcentage. Certains sont à 70%, d’autres à 50% et c’est simplement la nature de leur profil. Donc il faut espérer qu’ils les mettent au bon moment, s’ils ne shootent pas à un haut pourcentage. Mais encore une fois, ces gars s’entraînent. »

Pas suffisamment, car dans cette série, les Mavs ne shootent qu’à 64% de réussite, contre 85% au Thunder…