Rick Carlisle n’échappe pas à une amende

Sans surprise, la NBA a infligé une amende de 35 000 dollars à Rick Carlisle pour ses propos critiques tenus contre l’arbitrage et l’intégrité de la ligue, après le Game 2 perdu par les Pacers chez les Knicks. Un match au cours duquel il a d’ailleurs été exclu pour deux fautes techniques.

Déjà frustré après la défaite dans le Game 1, en raison de plusieurs décisions litigieuses qui ont tourné en faveur de New York, l’entraîneur d’Indiana n’avait donc pas pu garder le contrôle lors de la deuxième manche, puis en conférence de presse.

« Ce n’est pas grand-chose par rapport à tout le reste », avait lancé Rick Carlisle, en référence à cette action d’Isaiah Hartenstein qui l’a fait dégoupiller dans les dernières secondes du Game 2, et qui lui a ensuite valu d’accuser plus ou moins directement Tom Thibodeau, son homologue, d’orienter les coups de sifflet des officiels… « Les équipes des petits marchés méritent d’avoir les mêmes chances. Elles méritent une chance équitable, quel que soit l’endroit où elles jouent. […] Je dis toujours à mes joueurs qu’il ne faut pas s’en prendre aux arbitres. Mais on mérite une véritable chance. Il n’y a pas d’équilibre et c’est décevant. »

Mécontents de l’arbitrage depuis le début de la série, les Pacers ont demandé à la NBA d’examiner pas moins de… 78 actions sur lesquelles ils estiment avoir été désavantagés dans cette demi-finale de conférence. Le niveau de l’arbitrage dans le Game 3, prévu ce vendredi soir du côté d’Indianapolis désormais, sera donc surveillé de près…