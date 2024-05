Les Pacers estiment avoir été désavantagés sur 78 actions au Madison Square Garden

Déjà frustré à l’issue du Game 1, Rick Carlisle était carrément furieux à l’issue du Game 2 face aux Knicks.

L’entraîneur des Pacers a ainsi explosé en fin de match, se faisant expulser. Il a aussi explosé en conférence de presse, accusant plus ou moins directement Tom Thibodeau de diriger les coups de sifflet des officiels.

« Les équipes des petits marchés méritent d’avoir les mêmes chances. Elles méritent une chance équitable, quel que soit l’endroit où elles jouent » avait ainsi rajouté l’entraîneur d’Indianapolis.

Rick Carlisle avait ainsi expliqué que son équipe, après avoir revu le match, pensait avoir été désavantagée sur 29 séquences lors du Game 1. Elle n’avait toutefois pas envoyé ces actions à la NBA. Mais après le Game 2, les Pacers l’ont fait, puisqu’ils estiment avoir été désavantagés sur 49 séquences de cette deuxième rencontre…

« Je dis toujours à mes joueurs qu’il ne faut pas s’en prendre aux arbitres. Mais on mérite une véritable chance »

En tout, sur les deux premières rencontres de cette demi-finale de conférence à New York, Indiana a donc demandé à la ligue d’examiner 78 actions, sur lesquels le club estime que les Knicks auraient été avantagés.

« Je peux vous promettre qu’on va les envoyer ce soir » avait ainsi lancé Rick Carlisle. « New York peut se tenir prêt. Ils vont aussi les voir. Je dis toujours à mes joueurs qu’il ne faut pas s’en prendre aux arbitres. Mais on mérite une véritable chance. Il n’y a pas d’équilibre et c’est décevant. »

Selon le protocole en vigueur, les Knicks recevront eux aussi les séquences dont les Pacers se plaignent, et ils pourront donc se rendre compte de quoi Rick Carlisle se plaint en amont du Game 3 de la série.