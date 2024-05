Le MVP de la nuit | La performance capitale de Washington

Que Luka Doncic réagisse après son Game 1 raté, c’était attendu. En revanche, que PJ Washington termine co-meilleur marqueur des Mavericks dans cette deuxième manche, c’était sans doute un paramètre que le Thunder n’avait pas pris en compte !

Depuis son arrivée à Dallas à la « trade deadline », l’ancien ailier-fort des Hornets apporte beaucoup des deux côtés du terrain, et cette nuit, il a frappé très fort : 29 points, 11 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 contre en 40 minutes. À 11 sur 18 aux tirs, PJ Washington a surtout fait très mal au Thunder avec son 7 sur 11 à 3-points !

L’adresse rapide de Luka Doncic a libéré des espaces, et PJ Washington a frappé dans le corner, à 45°… Après son 3 sur 3 en premier quart-temps, on l’a aussi vu imposer son physique près du cercle pour marquer avec la faute, ou jouer dans le dos de la défense sur une remise en jeu. Le tout à des moments importants du match. Qu’il s’agisse de repousser le comeback du Thunder en premier quart-temps, ou de donner 10 points d’avance dans le 4e quart-temps.

Il remercie Luka Doncic et Kyrie Irving

Sans oublier sa défense, et c’était d’ailleurs sa priorité à l’entre-deux. « On voulait mettre la pression en défense, et essayer de faire des « stops » sans faire de faute pour courir et jouer sur transition » explique-t-il. « On a eu beaucoup de shoots ouverts, et bravo à Luka et Kyrie pour nous les avoir créés. »

Avec 29 points, 11 rebonds et 7 paniers à 3-points, PJ Washington signe trois records personnels dans la même rencontre, et sa performance va obliger Mark Daigneault à revoir ses plans pour éviter qu’il ne profite à nouveau des espaces créés par la paire Doncic-Irving.

« Kyrie et Luka mobilisent tellement l’attention de la défense que le 3-points dans les coins est grand ouvert. J’ai juste mis mes tirs, et le mérite leur en revient de m’avoir trouvé » peut-il ainsi conclure.

P.J. Washington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 58 30 45.5 37.4 64.7 1.0 4.5 5.5 2.1 2.7 0.9 1.6 0.8 12.2 2020-21 CHA 64 31 44.0 38.6 74.5 1.5 5.1 6.5 2.5 2.7 1.1 2.0 1.2 12.9 2021-22 CHA 65 27 47.0 36.5 71.6 1.3 3.9 5.2 2.3 2.3 0.9 1.3 0.9 10.3 2022-23 CHA 73 33 44.4 34.8 73.0 1.0 3.9 4.9 2.4 2.6 0.9 1.5 1.1 15.7 2023-24 * All Teams 73 30 43.6 32.0 68.3 1.2 4.5 5.6 1.9 2.3 1.0 1.3 0.8 12.9 2023-24 * CHA 44 29 44.6 32.4 71.3 1.2 4.1 5.3 2.2 2.6 0.9 1.5 0.7 13.6 2023-24 * DAL 29 32 42.1 31.4 62.7 1.1 5.1 6.2 1.5 2.0 1.2 1.0 0.9 11.7 Total 333 30 44.7 35.4 70.5 1.2 4.4 5.5 2.2 2.5 1.0 1.5 1.0 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.