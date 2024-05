Les Knicks s’en veulent tellement…

Alors qu’ils avaient une première balle de match dans la série, les Knicks avaient leur qualification en main. Il restait 25 secondes à jouer dans ce Game 5 face aux Sixers, et ils menaient de six points dans leur salle. Au-delà des exploits de Tyrese Maxey, les joueurs de Tom Thibodeau ont complètement déjoué dans ces 25 dernières secondes.

Il y a d’abord la faute inutile de Mitchell Robinson sur le premier 3-points de Maxey. Ce qui donne un point gratuit aux Sixers. Puis il y a le lancer raté de Josh Hart, qui permet aux Sixers de revenir à une possession des Knicks, et Maxey, encore lui, ne va pas se faire prier pour égaliser. Les Knicks pouvaient faire faute, ils ne l’ont pas fait.

Un gros manque de communication

« C’est difficile de perdre un match comme ça » reconnaît Tom Thibodeau. « On menait. Il fallait jouer plus dur avec cette avance. On a fait une faute quand il ne fallait pas, puis Maxey a inscrit un tir important. On doit faire mieux… Il faut communiquer sur les choix à effectuer. On aurait pu mieux faire sur cette dernière situation. C’est là que notre communication doit s’améliorer. »

En fait, ce Game 5 est le négatif du Game 2 que les Knicks avaient gagné alors qu’ils perdaient de 5 points à 27 secondes de la fin. Là, peut-être qu’ils se voyaient déjà en demi-finale de conférence au moment du temps-mort de Nick Nurse, et ils en ont oublié les bases.

« On perd quelques ballons, et on doit faire mieux » enchaîne le coach de New York. « Il faut faire preuve de discernement. Le 4e quart-temps est différent, et il faut prendre conscience de la différence. Nous pouvons donc faire mieux et nous le ferons. »

48 heures pour corriger ces erreurs

Auteur de 40 points, Jalen Brunson s’en veut pour son ballon perdu bêtement. « C’est frustrant vu la manière… J’ai mal jugé la situation… Mais on ne peut pas rester la tête baissée. Il faut revenir encore plus fort, et en retenir la leçon. »

Même frustration chez Josh Hart qui s’en veut pour son lancer-franc raté, mais aussi le manque de communication sur ce tir du logo de Tyrese Maxey. « C’est un match qu’on aurait dû gagner… On n’a pas parlé, et l’erreur vient des joueurs sur le terrain. On doit être capable d’identifier une situation. On ne peut plus rien y faire. Il faut regarder la vidéo, et voir ce qu’on peut améliorer. »

Pour Tom Thibodeau, ce sera l’objectif des prochaines 48 heures : corriger ce qui n’a pas fonctionné. « La routine reste la même. Que l’on gagne ou que l’on perde, la vidéo sert à faire des corrections. Il y a des choses qu’on doit corriger. «