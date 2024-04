Pour Norman Powell, le choix des finalistes pour les trophées est « politique »

Puisque la NBA a décidé depuis quelques années de dévoiler les noms des trois finalistes pour les trophées de fin d’année, les joueurs savent en amont s’ils sont concernés, ou pas, par les distinctions. Et forcément, ceux qui n’apparaissent pas dans les listes l’ont mauvaise. Comme Anthony Davis lundi, très fâché de ne pas être cité parmi les meilleurs défenseurs, mais aussi Norman Powell, qui était persuadé d’être en lice pour le Sixth Man Award.

« Franchement, c’est de la merde… Deux ans de suite… Je me demande ce qu’il faut faire de plus pour être le meilleur sixième homme » demande l’arrière des Clippers. « L’année dernière, je suis le joueur qui marque le plus de points en sortie de banc. Pas de nomination. Cette année, je suis le joueur le plus efficace en sortie de banc, en sachant que je joue avec quatre Hall Of Famers, avec un nombre limité de ballons, un rôle en baisse, et pourtant j’ai le même rendement que les trois finalistes. »

Une histoire de highlights et de réseaux sociaux ?

Il s’agit en l’occurrence de Malik Monk, Bobby Portis et Naz Reid, et ce sont des choix plutôt logiques au regard de leur saison. Mais Norman Powell n’en démord pas. Pour lui, les votants se basent simplement sur des highlights…

« Je trouve ça nul… Je pense que c’est politique, de la publicité et que les gens ne regardent pas les détails du jeu. Les gars font quelques dunks qui sont postés sur les médias sociaux. Personne ne met en ligne mes tirs à 3-points. C’est difficile… Ce serait bien d’être reconnu pour le travail et tout ce que j’ai fait pour aider cette équipe à gagner et à devenir une équipe à 50 victoires. Mais au final, le but est de gagner un titre, et j’aurai beaucoup plus à dire si nous remportons le titre. »

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.6 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 Total 557 23 46.8 39.4 82.8 0.4 2.3 2.6 1.5 1.9 0.8 1.2 0.3 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.