Les Hornets vont rencontrer Jerry Stackhouse

Les Hornets n’ont pas attendu la dernière journée de saison régulière pour chercher le successeur de Steve Clifford, démissionnaire. Les entretiens se multiplient, et la nouvelle direction est en concurrence avec les Nets sur certains techniciens. Comme Jordi Fernandez et Steve Young, encore engagés dans les « phases finales », avec un « play-in » pour le premier avec les Kings, et un premier tour de playoffs pour l’assistant des Suns.

Selon ESPN, les Hornets ont décidé d’élargir leurs recherches, et ils ont pris rendez-vous avec Jordan Ott et Jerry Stackhouse. Le premier est assistant de Darvin Ham aux Lakers, et il connaît bien le nouveau GM, Jeff Peterson, puisqu’il a passé six ans sur le banc des Nets. Quant au second, c’est une légende de Caroline du Nord puisqu’il y est né, et il y a signé ses premiers exploits avec North Carolina.

Une grosse concurrence

Coupé par l’université de Vanderbilt, l’ancien meilleur scoreur de la NBA s’est fait un nom comme formateur, que ce soit comme assistant en NBA à Memphis et Toronto, entraîneur en sélection chez les jeunes, et donc en NCAA. A son palmarès, un titre de G-League en 2017 avec la franchise affiliée aux Raptors.

Les deux rejoignent un casting XXL où l’on croise aussi David Adelman, Charles Lee, Jay Larranaga, Royal Ivey, et Lindsey Harding, élue Coach Of The Year en G-League.