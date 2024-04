Donovan Mitchell n’a pas le temps de reposer son genou

Il va falloir patienter avant de le revoir traumatiser les cercles en match. « Je l’ai fait l’échauffement, je sais que vous n’étiez pas tous là », lâche Donovan Mitchell en s’adressant aux journalistes. Un moyen pour lui de rassurer sur son état de santé qui interroge depuis plusieurs semaines.

Cette nuit, face aux modestes Grizzlies, l’arrière des Cavs a signé 29 points (9/17 aux tirs dont 5/10 de loin), 8 passes, 4 rebonds et 3 interceptions. Soit son meilleur match depuis un bon mois, marqué par quantité d’allers-retours entre le parquet et l’infirmerie. La faute à une contusion osseuse au niveau du genou gauche. Résultat : son équipe fait du surplace depuis un mois (5 victoires en 16 matchs avant hier).

« Il était temps de se mettre en route, je me suis senti très bien ce soir. Le meilleur traitement (pour son genou) est le repos, mais je n’ai pas le temps pour ça », lâche toutefois Donovan Mitchell, en pensant à la situation au classement de son équipe.

Actuellement 4e à l’Est, les Cavs (47v-33d) ne comptent qu’une défaite de plus que les Knicks (47v-32d) devant eux. Mais seulement deux victoires de plus que les Sixers (45v-35d), 7e. Autrement dit, les joueurs de l’Ohio sont loin de pouvoir se projeter sur leur position finale au moment de démarrer les phases finales.

Pas de risque d’aggravation

Surtout, une rencontre à fort enjeu a lieu ce vendredi face aux Pacers, également engagés dans la bataille avec seulement une victoire de moins qu’eux. Difficile dans ce contexte pour Donovan Mitchell de faire l’impasse.

« On va lui donner l’opportunité de jouer. Les matchs qu’on a joués récemment ici lui ont permis d’augmenter son temps de jeu. C’est quelque chose qu’il veut faire, quelque chose qu’il pense avoir besoin de faire pour se préparer à la suite. […] Il comprend qu’on doit l’amener à son meilleur niveau pour qu’on aie le plus de succès possible », vise son coach J.B. Bickerstaff.

En conférence de presse, son joueur phare assure que sa blessure ne touche à rien de « structurel ». Alors il touche du bois en joignant le geste à la parole. « J’ai conscience qu’il faut y aller et continuer à jouer malgré ça, et c’est dur », convient Donovan Mitchell, en se souvenant de sa blessure à la cheville, qui l’avait gêné durant les playoffs 2021.

Même si selon lui, la dimension mentale a toute son importance aujourd’hui. « Je me considère comme quelqu’un d’assez fort mentalement, donc capable de trouver des moyens de m’adapter à la situation. Je me suis très bien senti ce soir et c’est tout ce qui me préoccupe, continuer de construire là-dessus. Je ne peux pas aggraver la situation en jouant, c’est ce qu’on m’a dit », rapporte le joueur qui avait par ailleurs oublié avant le match d’enfiler son masque, porté dans la foulée de sa fracture du nez.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 53 35 46.1 36.5 86.3 0.8 4.3 5.1 6.0 2.2 1.8 2.8 0.6 26.4 Total 466 34 45.0 36.5 84.3 0.8 3.5 4.3 4.6 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.