Les Warriors signent un record NBA pour faire craquer les Lakers !

Comme à la grande époque, le début de match se transforme en un duel entre le trio Curry – Thompson – Green et LeBron James. L’adresse des Warriors (7/10 à 3-points) et une bonne entrée de Brandin Podziemski (13 points, 3/3 à 3-points) mettent les Warriors devant alors que les autres Lakers terminent le premier quart-temps à 7/20 aux tirs (38-26).

Le momentum de Golden State est stoppé net par une faute de Jonathan Kuminga sur un tir de D’Angelo Russell (14 points, 3/11 aux tirs, 7 passes) du milieu du terrain en fin de première période. Le meneur des Lakers et LeBron James lancent alors un 13-4 pour revenir au score (42-39). Steve Kerr relance alors ses cadres. La défense hausse donne de nouveau le ton et quatre nouveaux tirs primés de Klay Thompson (27 points, 5/10 à 3-points), Andrew Wiggins (17 points), Draymond Green (15 points, 5/7 à 3-points, 10 passes, 6 rebonds), et Stephen Curry (23 points, 6/6 à 3-points, 8 passes, 7 rebonds) mettent les Warriors à +17 (58-41) !

Malgré le 15/22 à 3-points de Golden State, dont 5/5 pour Draymond Green, trois tirs primés d’Austin Reaves dans les trois dernières minutes de la mi-temps gardent les Lakers en embuscade (71-60).

Chris Paul en maestro

LeBron James et Rui Hachimura (20 points, 11 rebonds) permettent à Los Angeles de revenir à -6 alors que l’adresse des Warriors se normalise (77-71). Malheureusement pour les hommes de Darvin Ham, la sortie du « King » avec 3 minutes 30 à jouer se transforme en 16-5 de Golden State avec un Chris Paul (11 points, 9 passes, 6 rebonds) parfait à la baguette (106-89).

Les Warriors baissent toutefois leur garde et perdent deux ballons évitables. Les Lakers en profitent immédiatement. LeBron James et Austin Reaves (22 points, 7 rebonds, 6 passes) leur infligent un 9-0 en trois minutes pour relancer le match (106-98). Chris Paul joue alors les pompiers de service. Il stoppe l’hémorragie d’un tir à à 3-points, trouve Curry pour un autre tir de loin, et se crée un lay-up à l’expérience pour remettre les Warriors à +15 (119-104).

Deux minutes plus tard, deux contres monstrueux de Draymond Green et Gary Payton II débouchent sur deux nouveaux tirs primés qui viennent parachever leur festival offensif et se replacer dans la course à la huitième place avec trois matchs à jouer !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le festival offensif des Warriors. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Cela résume la situation quand Anthony Davis n’est pas sur le terrain pour les Lakers face aux Warriors. Sans leur pivot, les Lakers sont incapables de ralentir Golden State et cette nuit, les hommes de Steve Kerr avaient en plus une adresse diabolique. Ils ont terminé le match avec 26 3-points à 63% de réussite, sur 37 passes décisives !

– Record NBA. Avec 26 paniers à 3-points, les Warriors échouent à un tir de leur record de franchise et c’est trois de moins que le record NBA. En revanche, leur adresse à 63.4% établit un nouveau record dans un match NBA ! Outre les « Splash Brothers » (11/16 de loin), ce sont Draymond Green (5/7), Andrew Wiggins (3/5), Brandin Podziemski (3/3), et Gary Payton II (2/3) qui ont démoralisé les Lakers pendant toute la rencontre.

– LeBron James indispensable. Dans un match capital sans Anthony Davis, on pouvait parier que LeBron James allait sortir le grand jeu. En 36 minutes, il a été dominateur. Lors des 12 minutes où il a soufflé sur le banc, les Lakers ont pris l’eau, en particulier lors de deux séquences qui ont décidé de l’issue de la rencontre. Quand le King est sorti en premier quart-temps avec quatre minutes à jouer, son équipe a encaissé un 17-10 mettant les Warriors à +12. Bis repetita en troisième quart-temps : quand il sort avec 3min30 à jouer, les Warriors sont passés de +6 à +17.

– La course pour la huitième place. À cinq jours de la fin de la saison régulière, cette victoire de Golden State relance le suspense. Les Kings (45v-34d), les Lakers (45v-35d), et les Warriors (44v-35d) sont désormais dans un mouchoir de poche pour aller chercher la huitième place à l’Ouest qui donne deux opportunités de valider un billet pour les playoffs. Les Kings détiennent le « tie-breaker » face aux deux équipes mais ont le calendrier le plus difficile (contre les Pelicans, contre les Suns, contre les Blazers). Les Warriors ont le « tie-breaker » face aux Lakers avec trois matchs à jouer (à Portland, contre les Pelicans, contre le Jazz). Les Lakers (à Memphis, à La Nouvelle-Orléans) n’ont plus leur destin entre leurs mains.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.