Comment LeBron James est-il devenu plus adroit que Stephen Curry à 3-points ?

C’est peut-être la stat la plus incroyable de cette saison : avec 41.3% à 3-points, LeBron James est plus adroit que Stephen Curry dans l’exercice ! À 39 ans et des poussières, il réalise tout simplement sa meilleure saison en carrière à 3-points, et la superstar des Lakers se classe carrément à la 26e place du classement des joueurs les plus adroits de loin. Il est aussi dans le Top 25 à l’adresse générale.

Auteur récemment d’un 9 sur 10 de loin face aux Nets, ou encore de cinq paniers à 3-points en quatre minutes face aux Clippers fin février, LeBron James est particulièrement adroit depuis le All-Star Game avec 46.6% depuis la coupure. A-t-il une explication à cette soudaine adresse à 3-points ?

LeBron n’a jamais autant joué depuis six ans

« J’ai la possibilité d’être sur le terrain beaucoup plus souvent en dehors des jours de match », explique LeBron James, qui n’a jamais autant joué depuis 2018. « Mon pied se sent beaucoup mieux. L’année dernière, je n’ai pas eu le temps de faire beaucoup de séances parce que je ne pouvais pas être sur le terrain à courir à cause de mon pied… Vous me voyez sans doute avant le match sur le terrain en train de travailler sur mon jeu et ça m’a beaucoup aidé aussi ».

Mieux sur ses appuis et capable de s’entraîner plus souvent, LeBron James a aussi modifié sa gestuelle, et sa vitesse de déclenchement. Selon ESPN, il était l’an passé le joueur le plus lent à shooter sur du catch-and-shoot (réception-tir). En un an, il a gagné deux dixièmes, et nos confrères rapportent que l’orientation de l’épaule du « King » après la réception des passes a bougé de sept degrés de vers la droite.

Ses hanches se sont également déplacées d’environ six degrés vers la droite depuis la saison dernière. De légers changements qui lui permettent de mieux se positionner par rapport au panier.

Sa position préférée ? A gauche du cercle

Notre consoeur Doris Burke est d’ailleurs allée l’interroger sur le sujet. « Il a souri d’un air ironique » raconte-t-elle, puis LeBron James lui a dit : « Bien sûr que c’est voulu – je fais des efforts pour aligner mon bras droit et mon épaule droite sur le panier. Davantage que la saison passée depuis le côté gauche du terrain ».

C’est sur le côté gauche, en catch-and-shoot, qu’il est redoutablement efficace : 55% contre 29% la saison passée !

Cette nouvelle gestuelle qui se traduit dans les chiffres lui donne davantage confiance. « Il y a cette sensation que tout ce qui a été travaillé se met en place. Je reste cohérent. Je ne prends pas de tirs insensés » expliquait-il fin février après la victoire face aux Clippers. « Je suis resté dans le rythme de l’attaque. Mes coéquipiers ont fait du bon travail pour continuer de me trouver. C’est juste une zone (de confort). Je ne peux pas vraiment la décrire. Mais on aimerait pouvoir y rester pour toujours. »

Et pour l’instant, il y reste !

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 68 35 53.6 41.3 74.6 0.8 6.4 7.2 8.2 1.1 1.2 3.4 0.5 25.4 Total 1489 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.8 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.