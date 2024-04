Les Bulls espèrent se lancer pour le « play-in »

Si on ne sait pas encore quelle équipe jouera à domicile, on sait en revanche que les Bulls et les Hawks auront rendez-vous le 17 avril pour le « play-in ». Il reste donc une grosse semaine pour se préparer. Pour Chicago, il s’agit de trouver des repères pour essayer de se lancer le mieux possible dans le match le plus important de la saison.

« On est à un stade où on ne peut pas se permettre de ne pas jouer à fond ces derniers matches. On doit avoir cette mentalité. On ne peut pas simplement appuyer sur le bouton. C’est vaincre ou mourir », constate DeMar DeRozan.

C’est bien le problème. Les Bulls (comme les Hawks d’ailleurs) sont l’équipe moyenne par excellence. Ils n’ont pas les références collectives pour se permettre de se relâcher quelques jours et avoir l’assurance ensuite d’être à leur meilleur niveau dans huit jours. Ils ne l’ont pas fait de la saison et encore plus récemment, où ils enchaînent une victoire par une défaite et inversement depuis trois semaines…

Éviter de se tirer des balles dans le pied

« Je ne vais pas dire que c’est une plus grande attention aux détails. C’est simplement plus de régularité, au niveau de la concentration », précise Billy Donovan sur ce qu’il attend de ses joueurs. « Et je ne vais pas encore utiliser le mot de constance, mais on doit éviter de se battre nous-mêmes. Ce fut le cas contre Orlando. »

Alors que quelques jours auparavant, les Bulls avaient battu les Knicks et les Wolves. En clair, dans un bon jour, Chicago peut battre tout le monde ou presque ; dans un mauvais, la défaite est possible contre n’importe qui… Et le 17 avril, quel visage auront-ils ?

« La pression et les enjeux seront bien différents », annonce DeMar DeRozan. « La réalité, c’est qu’on ne veut pas être de l’autre côté de la barrière. On ne peut pas avoir ces rencontres où on est Docteur Jekyll et Mister Hyde. On doit trouver de la régularité dans ces derniers matches. »